Jednání mezi ANO s ČSSD ztroskotala. Fiala: Za politickou krizi může Babiš

Odmítnutí vládní spolupráce sociálními demokraty je podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše neúspěchem šéfa hnutí ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše. Ten nyní musí přemýšlet, jak bude postupovat dál.

Vzhledem k tomu, že prezident Miloš Zeman zatím Babiše pouze pověřil jednáními o složení nového kabinetu, nikoli ho jmenoval, bude i hlava státu podle Dolejše muset zvážit další postup. Podle pravicové opozice výsledek čtvrtečního jednání opět ukázal, že Babiš zřejmě o dohodu nestojí a dává přednost vládnutí v demisi.

Lídři ČSSD Jan Hamáček a Jiří Zimola po zhruba dvouhodinovém jednání s vyjednavači ANO uvedli, že se sociální demokraté rozhodli zůstat v opozici, protože ANO odmítlo všechny varianty vládnutí bez trestně stíhaného Babiše. V pátek proto navrhnou ukončit jednání s ANO širšímu vedení ČSSD.

Rozchod ČSSD a ANO ovlivní i další jednání komunistů, kteří jednali o tiché podpoře případné menšinové vlády ANO a ČSSD. "My také nemáme mít co projednávat tím pádem," komentoval Dolejš výsledek dnešního krachu jednání sociálních demokratů s hnutím ANO.

Poznamenal, že si osobně dovede představit, že by sociální demokraté mohli Babišovu vládu tolerovat. "Nepochybně to není o koalici a dovedu si představit, jestli tedy nebudou chtít předčasné volby, tak řešením je nebýt členem té vlády," uvedl.

Babiš si podle něj nyní musí rozmyslet, jak bude postupovat dál. "On je ten, který byl pověřen jednáním, to jednání je zatím neúspěšné, tudíž je to jeho neúspěch. Měl by tudíž on říct, jak to bude dál," míní.

"Dnes se znovu ukázalo, že Andrej Babiš se ve skutečnosti domluvit na vládě nechce a nikdy nechtěl. Za šest měsíců od voleb nebyl schopen přijít s konstruktivním řešením. Současná politická krize je jeho odpovědností," napsal ČTK předseda ODS Petr Fiala.

Pokud A.Babiš není schopen nebo ochoten sestavit řádnou vládu s většinovou podporou PS, pak má dostat příležitost někdo jiný. Někdo, kdo představí plán a bude mít předpoklady vytvořit vládu v souladu s ústavou. Ukončeme toto divadlo a vraťme se k pravidlům parlamentní demokracie. — Petr Fiala (@P_Fiala) 6. dubna 2018

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila Babiš očividně preferuje už jen dvě možnosti. "Předčasné volby, nebo vládní spolupráci s extremisty v podobě komunistů a Tomia Okamury," napsal na sociálních sítích. Poznamenal, že Babiš nedokázal vytvořit vládu s podporou Sněmovny ani po více než pěti měsících od voleb. Nabízí se proto podle něj úvaha, zda o to vůbec stojí, nebo nechce jen prodlužovat vládnutí v demisi.

Podobně se vyjádřil i poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. "Vítězem voleb je ANO a Andrej Babiš. Je jen jeho zodpovědností, že ani bez mála po půl roce nemáme vládu s důvěrou. Pokud mu to vyhovuje, jen to svědčí o popření principů právního státu," uvedl na twitteru.