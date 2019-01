Středočeský Český Brod žije peticí proti sloučení jejich a kolínské střední školy. Žáci a rodiče argumentují 130letou tradicí, nejistotou pro maturanty a nechutí přecházet do Kolína. Jenže zřizovatel, jímž je Středočeský kraj, třímá silný trumf. V českobrodských třídách je pouhých 97 žáků, což je krajně neefektivní.

„Nebráním se optimalizaci, ekonomicky nelze udržet nadbytečný počet škol, ale musí se dělat koncepčně a po zralé úvaze. Do SOŠ jsem nastoupila po konkurzu loni v srpnu s ujištěním, že nás nečeká rušení ani slučování a po šesti letech nehybnosti mám volné ruce ke změnám, které školu pozvednou a zvýší zájem uchazečů. V listopadu ovšem přišel pan radní Seidl a oznámil mi, že škola se sloučí s Kolínem,“ řekla Deníku ředitelka Darina Doškářová s tím, že podobná salámová metoda je nepřípustná.

V SOŠ Český Brod – Liblice vzdělávají maturanty v oborech ekonomika v podnikání a informační technologie. V Kolíně jsou obory jen příbuzné, navíc bez žáků a učitelů odborných předmětů.

Prázdné třídy

Zdeněk Seidl (ČSSD) uvedl, že o restrukturalizaci sítě SŠ rozhodly rada a zastupitelstvo kraje, které braly v potaz „fluktuaci žáků a pedagogů, existenci příslušné školy se stejným nebo s obdobným studijním oborem v blízkosti, doporučení České školní inspekce i studijní výsledky“. Nehledě na překotnost rozhodnutí a neférový postup vůči novému vedení školy je evidentní, že Středočeský kraj zachytil trend doby. Školy s malou naplněností zkrátka musejí počítat s tím, že nepřežijí.

„Především kraje by se měly zaměřit na regulaci sítě SŠ, protože jsou zřizovateli čtyř pětin kapacit středních škol. To znamená zpřesnit jejich nabídku, a pokud to je třeba, omezit jejich počet. Ministerstvo školství průběžně vymazává školy a obory, o které není dlouhodobě zájem a v nichž nebyli v posledních třech letech žáci, nebo ty, jež nevykazují kvalitní výsledky,“ sdělil tiskový odbor resortu.

Z posledně zmíněného důvodu se to ovšem za čtyři roky stalo jen u dvou škol. Loni byla vymazána z rejstříku Střední odborná škola sociální, o.p.s. v Praze 8 (neúspěšnost žáků u maturitní zkoušky zde za posledních pět let vždy přesáhla 50 procent), v roce 2015 První česko-ruské gymnázium, s.r.o, ve stejné pražské čtvrti.

Hejtmanům se ale tyto aktivity jeví nedostatečné. Když zatím neuspěli s požadavkem na zavedení nepodkročitelné hranice pro přijetí na maturitní obory, snaží se regulovat počet vlastních škol. „Nechceme donutit děti chodit na učňáky, ale přejeme si, aby se z nich stali odborníci a uplatnili se na trhu práce,“ tvrdí šéfka Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová.

Zelená pro policisty

Ve svém domovském Karlovarském kraji chtěla například už loni zřídit pobočku Střední vojenské školy v Moravské Třebové. Nakonec vznikne až letos pro obor strojírenství, specialista vzdušných sil. Hejtmanka ale neztrácela čas, a když zjistila, že na Střední policejní školy v Holešově a Praze-Hrdlořezích se hlásilo 430 žáků, přičemž byly k dispozici jen dvě třídy, nabídla ministrovi vnitra pobočku v Sokolově.

„Otevřeli jsme první ročník s 26 žáky z celé republiky, letos to budou už dvě třídy. Všechno to jsou prestižní obory, absolventi určitě najdou uplatnění a doufáme, že část jich natrvalo zůstane v našem kraji,“ řekla Mračková Vildumetzová.