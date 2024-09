„Pojďme nejdřív vyřešit priority a postarejme se o lidi. Nic se nestane když se volby posunou o čtrnáct dní,“ apeloval na vedení státu opavský primátor Tomáš Navrátil. Stejného názoru byl i hejtman Moravskoslezského kraje Jozef Bělica.

Téma voleb bylo i jedním z bodů mimořádného večerního jednání vlády. Ta nakonec rozhodla, že se volby uskuteční v původním termínu. „Není to jenom proto, že případný odklad by byl velmi, velmi komplikovaný. Předpokládá totiž určité kroky, které bychom museli udělat, a následné schválení parlamentem. Jen z hlediska času by podobné rozhodnutí bylo komplikované,“ nastínil po jednání vlády premiér Petr Fiala.

Pro variantu držet se původního termínu voleb se kabinet podle Fialy rozhodl po konzultacích s dalšími představiteli samospráv. „Jsme schopni v řádném termínu volby zajistit. V zasažených oblastech pomůžeme s organizací. Zřídili jsme kvůli tomu pracovní skupinu na ministerstvu vnitra, která už od včerejška pracuje na tom, aby se všechny problémy včas vyřešily a abychom i v těchto těžkých podmínkách zajistili řádný průběh voleb na celém území České republiky,“ doplnil ministerský předseda.

Drtivá většina hejtmanů je pro volby v řádném termínu

Že by někdo v této situaci zpochybnil výsledky a regulérnost voleb, se premiér neobává. „Velmi pečlivě jsme vše zvažovali. Byli jsme v kontaktu s hejtmany, kteří se jednoznačně vyjadřují pro to, aby se volby konaly v řádném termínu. Ptali jsem se i starostů v těch nejpostiženějších obcích, jestli si dovedou představit, že se uspořádají volby. A odpověď byla ano,“ dodal Fiala s tím, že v případě přesunu voleb by naopak mohl někdo zpochybňovat odložené hlasování.

Jeho slova potvrdil i ministr vnitra Vít Rakušan. „Během zítřka se pokusíme popsat detaily a odpovědi na otázky, které teď získáváme z terénu. Komunikovali jsme i s Asociací krajů a drtivá většina hejtmanů si v téhle chvíli myslí, že volby by skutečně proběhnout měly a že také proběhnout mohou. My pro to uděláme všechno, i za pomoci hasičů a policie,“ uvedl Rakušan.

I podle něj by odložení voleb bylo v časové tísni prakticky nereálné. „Byla by to velká legislativní těžkost, protože volby je možné odložit pouze v nouzovém stavu a pouze zákonem,“ doplnil ministr.