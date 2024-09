V krajských volbách lidé rozhodnou především o tom, kdo bude příští čtyři roky řídit jejich region a bude mít vliv na dostupnost zdravotní péče nebo stav silnic. V senátních volbách pak určí, jak silnou většinu budou mít v horní parlamentní komoře frakce vládních stran a zda nejsilnějším klubem s právem nominovat předsedu Senátu zůstane klub ODS a TOP 09.

Volební místnosti se otevřou tradičně ve 14:00, poslední voliči dnes budou moci odevzdat svůj hlas před 22:00. Další budou mít šanci ještě v sobotu od 08:00 do 14:00. Voliči si do volebních místností musí vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, aby volební komisaři mohli ověřit jejich totožnost a právo volit.

V případě krajských voleb lidé mohou na vybraném hlasovacím lístku preferované strany podpořit zvolení nejvýše čtyř kandidátů, a to zakroužkováním pořadového čísla před jejich jménem. Kandidátům bude stačit k dosažení mandátu pouze pět procent preferenčních hlasů. Lístek pak před vhozením do volební urny musí voliči zasunout do hlasovací obálky k tomu určené, kterou dostanou od volební komise. Při senátních volbách musí voliči vložit vybraný hlasovací lístek se jménem kandidáta do jiné obálky, kterou také dostanou od komise. Tento lístek se nijak neupravuje. Pokud to lidé spletou. jejich hlasy budou neplatné.

Hlasovat se bude i v obcích Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které o minulém víkendu postihly záplavy. Český statistický úřad (ČSÚ) v úterý vyzkoušel všechna přebírací místa pro sčítání hlasů, ze 472 byla nedostupná pouze dvě. Pokud se je nepodaří zprovoznit, ČSÚ je přesune do záložních míst, zpracování výsledků voleb to neovlivní, uvedl mluvčí úřadu Jan Cieslar. Podle něj je ale pravděpodobné, že se sčítání hlasů proti běžné situaci zpozdí, například kvůli slučování volebních komisí v některých okrscích nebo narušené dopravní infrastruktuře.