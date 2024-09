V pátek a sobotu lidé v České republice už posedmé zvolí své zástupce do zastupitelstev třinácti krajů. Takzvané volby druhého řádu podle politologů obvykle provází nižší účast. Tu tentokrát navíc v některých regionech pravděpodobně ovlivní i povodně, které před pár dny zasáhly především sever Moravy a Slezsko. Ve vybraných obvodech se ke krajským přidá i první kolo senátních voleb. To platí i pro čtyři obvody v hlavním městě, kterého se naopak netýkají krajské volby.

Volební místnosti se otevřou v pátek úderem druhé hodiny odpoledne a voliči budou mít možnost vhodit hlas do urny až do deseti hodin večer. Znovu pak místnosti otevřou v sobotu, od osmi ráno do dvou hodin odpoledne. Podmínkou účasti je platný občanský průkaz či cestovní pas a dosáhnutí voličského věku, tedy 18 let. Navzdory volání některých regionů po odložení voleb vyrazí k urnám i voliči v těch oblastech, které zasáhly povodně.

Přijďte k volbám i v gumácích, vyzývá město

V některých zatopených oblastech využili možnost, kterou nijak neomezuje zákon a sloučili volební okrsky. „Protože v Krnově je po povodních řada volebních místností nepoužitelná, byla místa konání voleb zredukována na čtyři. Jde o ZŠ Dvořákův okruh, Gymnázium Krnov na Smetanově okruhu, SOŠ dopravy a cestovního ruchu v Nádražní ulici a ZŠ Janáčkovo náměstí,“ informovala krnovská radnice.

V Opavě čtyři základní školy, kde běžně volí voliči celkem jedenácti okrsků, nahradí jediná volební místnost v budově Mendelova gymnázia. Voliči na sociálních sítích zhusta popisují komplikace, které kvůli povodním musí při volbách překonat. „Když nejde na Rolnické ul stále proud, určitě půjdeme volit. A lidé co mají zatopené bydlení a vyklízí tak určitě taky nemají nic jiného na práci než se sebrat a jít až k mendláku zaprasení v gumákách volit, aby jim tam zamazali celou volební místnost,“ rozčílila se jedna z obyvatelek města.

Opava nabízí svým obyvatelům součinnost a na zavolání voličům město s odvolením pomůže. „Je nám jasné, že máte jiné starosti, ale pokud chcete volit, klidně k urně vyražte, tak jak jste. Volit pojďte i v gumácích, má to smysl! Nebo si zavolejte do komise pro urnu přenosnou, se kterou za vámi přijdou,“ informovalo město.

V krajských volbách lidé vybírají z kandidátů stran, kteří chtějí řidit jejich region. Rozhodují například o stavu zdravotnických zařízení a silnic, ale také o atraktivních dotačních titulech například pro včelaře, rybáře a místní spolky. V senátních volbách se rozhoduje o tom, jak silnou většinu bude nadále mít frakce vládních stran. Dosud má nejsilnější klub ODS a TOP 09, která také nominovala předsedu Senátu Miloše Vystrčila.

Volební účast v krajích bývá nižší

Počty volených krajských zastupitelů se liší v závislosti na velikosti kraje, výpočet se přitom řídí Zákonem o krajích č. 129/2000 Sb. „Počet členů zastupitelstva činí v kraji s počtem obyvatel do šesti set tisíc 45 členů, nad šest set do devíti set tisíc 55 členů. Nad devět set tisíc obyvatel 65 členů,“ ustanovuje zákon.

První volby se konaly v roce 2000. Zajímavostí je, že až téměř po roce od chvíle, kdy byly kraje v Česku vytvořeny. Vyšší územně samosprávní celky vznikly 1. ledna 2000. „Aby mohly nově vzniklé kraje plnit svou funkci, bylo třeba nejen přiznat jim zákonem konkrétní pravomoci, ale také personálně naplnit krajské orgány, které by tyto pravomoci mohly vykonávat. Za tímto účelem se v listopadu roku 2000 konaly vůbec první volby do zastupitelstev krajů v historii České republiky,“ shrnuje studie Institutu pro politiku a společnost Volební historie krajů.

Zvláštní status má hlavní město Praha. To stojí mimo zřízení a volby se v něm nekonají. I letos tu proto zvolí pouze senátory.

Lidé o volbu svých zástupců v krajích od začátku neprojevovali příliš velký zájem. Voličská účast do krajských zastupitelstev je historicky vždy nízká. V roce 2000 odevzdalo hlas necelých 34 procent voličů. Vůbec nejvyšší volební účast byla 40,3 procenta. Tolik voličů vyrazilo k volbám v roce 2008.

V krajských volbách rozhodují i sympatie k vládě

Podle politologů je na výsledcích krajských voleb možné vypozorovat několik fenoménů. „Je patrné, že v krajských volbách, které se obvykle konají přibližně uprostřed volebního období Poslanecké sněmovny, se příliš nedaří vládním stranám,“ vysvětluje ve výše zmíněné studii Institutu pro politiku a společnost politolog Jan Hejtmánek.

Takový jev se podle odborníka vyskytuje nejen v Česku a vysvětluje se podle takzvané teorie voleb druhého řádu. „Ve zkratce říká to, že volby druhého řádu, mezi něž patří i volby do krajských zastupitelstev, jsou pro voliče méně důležité než volby prvního řádu, kterými jsou v našem případě volby do Poslanecké sněmovny. To je příčinou nejen nižší volební účasti, ale i specifického chování voličů, kteří často v krajských volbách volí nikoliv na základě regionálních témat, ale na základě témat celostátních,“ doplňuje Hejtmánek.

Je tak možné shrnout, že na oblíbené frázi politiků - i tyto volby jsou referendem o vládě - něco přeci jen je. „Jednou z významných motivací pro volbu je pro voliče také snaha ohodnotit práci vládní koalice na celostátní úrovni,“ shrnuje Hejtmánek.

V Senátu se daří známým tvářím

Volby do Senátu Parlamentu České republiky mají delší historii než volby do krajů. Poprvé občané volili senátory v listopadu 1996. Třetina senátorů byla tehdy zvolena na šest let, třetina na čtyři roky a třetina na dva roky. Od té doby se každé dva roky znovu volí třetina senátorů.

Obvykle jde o dvoukolové volby, protože podmínkou zvolení v prvním kole je zisk nadpoloviční většiny hlasů pro jednoho kandidáta. Ve druhém kole se utkají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Získání mandátu už v prvním kole se od roku 1996 podařilo zatím jen šestnácti kandidátům. Výrazným společným prvkem je, že se většinou jedná o známé osobnosti - zvolen v prvním kole byl například bývalý ředitel TV Nova Vladimír Železný, lidovecký poslanec Jiří Čunek, lékařka Alena Dernerová či podnikatel a zakladatel společnosti Fischer Václav Fischer.