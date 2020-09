Příští pátek a sobotu nás čekají volby, které jsme nikdy nezažili. V rouškách, s dezinfekcí, někde z auta nebo do přenosné schránky. Mezi komisaři budou vojáci v ochranných oděvech. A po jejich skončení se v některých stranických centrálách neotevřou volební štáby pro novináře. To je třeba případ vládního hnutí ANO.

Volby - ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Kalát

Důvodem je pandemie koronaviru, která vyžaduje mimořádná bezpečnostní opatření. Ale někdo si zajisté pomyslí, že to není jenom kvůli tomu. Podle průzkumu volebního potenciálu by ANO Andreje Babiše sice mohlo vyhrát ve všech třinácti krajích, ale to by museli dorazit všichni jeho příznivci.