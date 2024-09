1. Svěží vítr z Evropy

Česká pirátská strana vznikla v době, kdy se podobné subjekty etablovaly na evropské scéně. Jejich hlavním mottem byl svobodný přístup k internetu, sdílení dat, digitalizace a transparentní politika. Do jejich portfolia patřila i podpora manželství pro všechny, respekt ke komunitě LGBTQ+, protikorupční rétorika, legalizace konopí a boj proti střetu zájmů. Čeští Piráti o sobě nejprve dali vědět právě na mezinárodním poli, kdy jim v roce 2014 jen o pár desetin uniklo europoslanecké křeslo. Dredatý Ivan Bartoš se ale zapsal do voličského povědomí a pro svou stranu (jejím předsedou byl v letech 2009 až 2014 a od roku 2016 dosud) postupně získával především hlasy mladých městských liberálů.

2. Pusťte nás na ně

Piráti jako neparlamentní strana nešetřili ostrou rétorikou vůči vládní garnituře, především hnutí ANO a jeho šéfovi a tehdejšímu ministrovi financí Andreji Babišovi. Jejich prostořekým lídrem se v tomto směru stal pražský zastupitel Jakub Michálek. Právě na pražském magistrátu se vytvořila skupina pirátských politiků, kteří si nebrali servítky a kteří i díky svému mládí za sebou netáhli žádnou zátěž z minulosti. Do kampaně před sněmovními volbami v roce 2017 vtrhli s autobusem s nápisem „Pusťte nás na ně!“ a karikaturami Andreje Babiše, Miroslava Kalouska, Davida Ratha či Jany Nagyové Nečasové. Neboli dávali všem najevo, že oni jsou jiní, čistí a otevření novým výzvám. Všechny vnitrostranické záležitosti řešili na otevřeném diskusním fóru. To se jim v budoucnu stalo částečně osudným.

3. Tučná léta

Pro Bartošovu stranu nadešel hodokvas. Sice zůstali v opozici, ale byli třetí nejsilnější stranou s 22 mandáty. V Evropském parlamentu poté zasedli tři jejich zástupci, Marcel Kolaja to dotáhl až na místopředsedu EP. Postupně dosáhli na čtyři senátní křesla. Úspěšné pro ně byly i komunální volby v roce 2018, kdy zasedli ve většině rad velkých měst. V Praze Zdeněk Hřib obsadil prestižní primátorský post. O dva roky později se 99 Pirátů stalo krajskými zastupiteli a v Olomouckém kraji měli Josefa Suchánka, společného hejtmana se STAN. Uprostřed volebního období se stal plzeňským hejtmanem Rudolf Špoták. Křídla Pirátům narostla natolik, že v roce 2021 byl Ivan Bartoš jedním z možných kandidátů na premiéra.

4. Koalice se STAN a vláda

Heslem předvolební kampaně se stal Antibabiš. Petr Fiala vymyslel trojblok Spolu a Piráti vytvořili předvolební koalici se STAN. Vít (Rakušan) a Ivan (Bartoš) vystupovali jako nerozlučná dvojice. Vše se zhroutilo po volbách. Starostové si kroužkováním pojistili 33 poslaneckých křesel, zatímco na Piráty zbyla jen čtyři. I s nimi dosáhli na tři ministerská křesla. Michal Šalomoun byl jmenován ministrem pro legislativu, Jan Lipavský šéfdiplomatem a Ivan Bartoš vicepremiérem pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj. Ztráta poslanecké síly se projevovala v denním vládním provozu, kdy se liberální středolevá pirátská politika krčila ve stínu koaličních partnerů.

5. Doběhla je jejich nejsilnější stránka

Piráti se profilovali jako špičkoví ajťáci. Písmeno e- před každým podstatným jménem spojeným se správou věcí veřejných pro ně bylo nejkratším a nejsrozumitelnějším volebním programem. Jenže v době energetické krize a hyperinflace to nebyl zrovna největší voličský tahák. Podepsali se pod konsolidační balíček, sníženou valorizaci důchodů i zvýšení některých daní. Pirátští náměstci se usadili ve všech resortech, Jan Lipavský se stal vlajkonošem všestranné podpory Ukrajiny. Všichni čekali, jak Ivan Bartoš zvládne digitalizaci stavebního řízení poté, co prosadil novelu stavebního zákona. Nezvládl. A přišel pád. Po neúspěchu v evropských volbách nyní lidé Piráty dorazili v těch krajských. Tři zastupitelé a nulový vliv v regionech, to je součet, za něž vedení muselo zaplatit nejvyšší politickou cenu.

6. Pirátská budoucnost v mlze

Ministr zahraničí Jan Lipavský řekl, že Piráti se musejí zbavit „komoušů a vypnout fórum“. Neboli vymazat nálepku levičáků a užvaněných křiklounů. Otázka je, co chtějí Piráti nabídnout, pokud by vymetli divoké debatéry se sklonem k anarchismu a definitivně se zařadili do mainstreamu po boku TOP 09. Po digitálním nezdaru by se stali další nudnou partají, která baží po funkcích a nenabízí za to žádné kompetence, ba ani originalitu, neotřelé nápady, zajímavé osobnosti. Po ústupu sociálních demokratů a rozjezdu nacionální levice v podobě koalice Stačilo! s dominancí KSČM je na levoboku pusto. Piráti tento prostor ale obsadit nechtějí a tlačí se do zcela obsazeného středu. Nemají šanci. Dredy už jim žádné volby nevyhrají.