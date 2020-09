I když byly vyžadované počty členů v menších obcích sníženy, v některých komisích hrozí, že nedosáhnou na počet členů vyžadovaný zákonem, řekl ČTK Běhounek. "Bylo nám řečeno, že dostaneme pokyn, který byl zaslán dobrovolným hasičům, že by jednotlivé okrskové komise doplnili," uvedl.

Regiony podle něj očekávají podklady v nejbližší době, aby se mohli na praxi domluvit s jednotlivými krajskými předsedy dobrovolných hasičů. Běhounek dodal, že z řady komisí se odhlašují senioři, kteří jsou považováni za nejvíc ohroženou skupinu covidem-19.

Krajské a senátní volby se odehrají na začátku října. Stát kvůli koronaviru už dříve upravil pravidla pro lidi, kteří budou kvůli nemoci v té době v karanténě. Volit se bude například z auta na drive-in volebních stanovištích. Lidé si budou moct vyžádat i příjezd speciální komise s přenosnou volební schránkou, příslušný zákon počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních či zdravotnických zařízeních, která budou v karanténě.

Nápor na testovací místa

Videokonference se podle Běhounka týkala i financování výjezdových odběrových skupin. Co se týče běžných testovacích míst, kraje aktuálně pociťují velký nápor, dodal. "Konkrétně na Vysočině všichni ty odběry zvládají, problém jsme ale měli s tím, že jsme neměli vzorky kam transportovat. My měli kapacitu v celém kraji řádově 300, dnes je tlak na 600 i více vzorků," uvedl. Vzorky se tak z Vysočiny vozí do laboratoří v Ostravě, dodal hejtman Vysočiny.

"V našich krajských záchrankách jsme sestavili mobilní odběrové týmy, které sice dostávají úhrady za odběry, pojišťovny ale samozřejmě nehradí osobní náklady a dopravu," sdělil Běhounek. Kraje se proto podle něj dohodly s ministrem zdravotnictví, že mu do úterý 15. září dodají kompletní informace o nákladech na provoz těchto týmů. "Následně by o tom ministr jednal se zdravotními pojišťovnami," doplnil hejtman.

Debata se vrátila i k cizincům, kteří mají pozitivní test na covid-19. Běhounek dodal, že se hovořilo i o opatřeních ve školách a podobě předávání osobních ochranných pomůcek krajům od státu. "Bavili jsme se o tom, kdyby nastala situace pro čerpání ochranných prostředků, jak se bude komunikovat se SSHR," řekl.