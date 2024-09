Se smíšenými pocity budou na letošní krajské volby vzpomínat Starostové a nezávislí. Hnutí STAN, ať už samostatně či v různých koalicích, má podobný počet mandátů jako před čtyřmi roky. Jenže dosud vedli „stanaři“ čtyři kraje, po volbách to bude asi jen Liberecký a Středočeský. Naopak v Karlovarském a Olomouckém kraji STAN neuspěl. Šéf hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan výsledky nebere na lehkou váhu. V rozhovoru pro Deník.cz popisuje, co se z jeho pohledu musí změnit a čím hnutí hodlá rok před sněmovními volbami přiklonit voliče na svoji stranu.

Účast v krajských volbách byla nižší než minule a dokonce nižší než u červnových evropských voleb. Čím to je? Proč se koalici a zrovna STAN nepodařilo aktivovat více voličů v regionech?

Moc mě to mrzí, voliči i trochu v té atmosféře, kdy se mluvilo o odložení voleb, možná začali trochu spekulovat. Volby se odehrály po krizových situacích a navíc v pěkném počasí babího léta. Obecně se nám ale nedaří lidem vysvětlit, proč jsou kraje důležité a jaké úkoly a pravomoci pod sebou mají: že to jsou silnice, většina nemocnic, střední školy, že prostě kraj rozhoduje věci, které se jich týkají. Nízká účast v krajských a obecních volbách mě trápí víc, než účast v jakýkoliv jiných.

V reakci na výsledek voleb jste řekl, že je to varování před sněmovními volbami. Hnutí ANO stačilo dát na billboardy jednoduchá hesla typu „vrátíme vám vaše miliardy zpátky“. Jaké z toho bude poučení?

My nikdy nebudeme mít taková jednoduchá hesla. Lidem nelžeme, pravda a konstruktivní politika je vždycky složitější, ale i tak se musíme snažit zjednodušovat naši komunikaci a tu naši práci opravdu prodávat. Pokud jste se díval na poslední fázi kampaně, tak nikoliv mě osobně, ale vládě a tomuto státu jako celku se podařilo zvládnout obrovskou katastrofu s povodněmi a povedlo se to dobře. Musíme umět o sobě říci, že máme za sebou i úspěšné éry, a tato taková určitě byla.

Která témata, jež by zaujala voliče ve sněmovních volbách za rok, tedy nabídnete?

U nás na ministerstvu vnitra to bude krizová legislativa. Je potřeba udělat změny a ukazují to krize, které máme za sebou. Krizové zákony jsou staré z roku 2001 a my teď přicházíme s novým krizovým zákonem. Možná to není téma na první pohled líbivé, ale lidé to po povodních budou třeba více vnímat. Na vnitru chystáme i nový cizinecký zákon, což bude těžká diskuze, budeme se bavit o našem pracovním trhu a jakým způsobem mu pomoci.

Lidé ale řeší i osobní finance. Hnutí STAN má v gesci ministerstvo průmyslu a energetiku, kde teď dojde ke změně ministra po odchodu Jozefa Síkely do Bruselu. Co bude stěžejní?

Co se týká energetiky, věnujeme se komunitní energetice a dobře běžícímu tendru na Dukovany. To jsou věci, které na poslední rok zbývají. Celkově ale musíme lidem a podnikatelskému prostředí sdělit, jaká je naše hospodářská strategie a kam směřujeme. To je úkol pro celou vládu a pro nového ministra průmyslu. Co se týká dalších oblastí, u ministra školství musíme dotáhnout nové rámcové vzdělávací programy, to se musí povést a dokončit. Musíme připravit naše vzdělávací programy na 21. století.

Změní se nějak samotná kampaň hnutí STAN? Něco už bylo vidět teď, natočil jste video ze sportovní šatny, jezdil jste na debaty do hospod. Ale například před volbami jste vy sám moc rozhovorů nedal. Přitom ANO stačilo dát Karla Havlíčka na poslední místo středočeské kandidátky a strana v kraji zvítězila. Není tedy jednou z cest, abyste vy sám vzal příští kampaň na sebe, jak to činí Andrej Babiš či známé tváře hnutí ANO?

Ne. My takoví nejsme, nikdy to nebudeme dělat. U nás v hnutí STAN by to neprošlo. Jsme hnutí silných osobností, které pocházejí z jednotlivých regionů. Nefungovalo by, kdybychom dali centrálně pokyn – my budeme komunikovat za vás.