Po ničivých povodních a s druhou nejnižší účastí v historii. Takové byly uplynulé krajské volby, které se konaly v pátek 20. a v sobotu 21. září a přinesly jasné vítězství opozičního hnutí ANO. To zvítězilo v deseti krajích, stejně jako ve volbách před čtyřmi lety.

Jelikož ovšem získalo o 237 tisíc hlasů víc než v předchozích volbách, připisuje si na konto ještě větší počet mandátů krajských zastupitelů než v roce 2020. Pro další čtyři roky jich ve všech krajích bude mít celkově 292, přitom v uplynulých čtyřech letech jich hnutí mělo 178.

Drtivé vítězství ANO

Předseda ANO, expremiér Andrej Babiš výsledek voleb okomentoval tak, že jeho hnutí dokáže zaujmout všechny typy voličů, přičemž zvláště vyzdvihl svého blízkého spolupracovníka Karla Havlíčka, který se podle něj zasloužil o skvělý výsledek ve Středočeském kraji. „Jsme catch all party – on (Havlíček) je pro živnostníky, zaměstnavatele, průmyslníky, ekonomiku, energetiku, no a já jsem pro důchodce, pro zaměstnance a samozřejmě pro mladé,“ prohlásil Babiš.

O jeho drtivém vítězství informují i zahraniční média, která rámují výsledek krajských voleb jako velké vítězství české opozice.

Nic moc výsledek pro ODS

Rány si naopak musí po volebním výsledku lízat strany současné vládní koalice, včetně ODS premiéra Petra Fialy. Ta uspěla pouze v Jihomoravském a Jihočeském kraji, přičemž na jižní Moravě se o výsledek koalice SPOLU zasloužil se 46 tisíci preferenčními hlasy především dosavadní lidovecký hejtman Jan Grolich a v Jihočeském kraji zase výrazně zabodovala ODS zosobněná odpůrcem konceptu spojení strany s TOP 09 a KDU-ČSL Martinem Kubou.

„Výsledek ukazuje realitu. Já ho nemohu považovat ani za úspěch, ani za fatální neúspěch. V příštích sněmovních volbách musíme být lepší a úspěšnější,“ okomentoval to Fiala.

Přesto si ODS oproti volbám v roce 2020 mírně polepšila - celorepublikově totiž, pokud se počítají i mandáty, které strana získala v rámci různých koalic, dostala o šest mandátů více. Samostatně pak přišla celorepublikově o jeden mandát.

Fiasko Pirátů

Největší volební debakl mají za sebou ovšem Piráti. Celorepublikově získali 3,57 procenta hlasů a tři mandáty, přičemž před čtyřmi lety jich měli 91.

„Nebudu zastírat, že náš výsledek je velmi špatný. Naši lidé figurovali ve všech krajích a odváděli tam dobrou práci. Je otázka, zda je po naší pracovité a poctivé politice zaměřené na reálné výsledky ještě mezi občany poptávka,“ konstatoval předseda strany Ivan Bartoš.