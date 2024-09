Co vzkázal výsledek krajských voleb Občanské demokratické straně?

Ukázal, že dokážeme uspět zejména tam, kde máme silné osobnosti, kteří politiku pravidelně komunikují a umí komunikovat. V místech, kde dlouhodobě silní nejsme, byly krajské volby referendum proti vládě. Tak to prostě je.

Pokud jde o budoucnost projektu Spolu, je to i podle vás tak, že je to taková remíza, kdy je tu na jedné straně úspěch samostatné ODS na jihu Čech a na druhé straně triumf koalice Spolu na jižní Moravě?

Platí to, že Spolu má větší výtlak na Moravě než v Čechách. V Jihomoravském kraji je to skutečně výborný výsledek a ukázka synergie Spolu. Jižní Čechy ukazují, že to jde i pro ODS samotnou. A pak je politika také o osobnostech, což si nemusíme povídat.

A celkově to tedy vidíte jak?

Suma sumárum si nemyslím, že tyto volby jsou argumentem proti pokračování Spolu. Ale znovu, k vyhodnocení, že to na jižní Moravě funguje a v jižních Čechách to potřeba není, na to stačí pohled na výsledky.

Pokud se podíváme na výsledky voleb do Senátu, vidíte ho i vy jako o dost lepší, jak pro ODS tak pro vládní koalici, než ve volbách do krajů? Tam je v souboji s ANO přinejhorším remíza?

To se teprve ukáže. ODS má ve druhém kole senátních voleb dost lidí, ale uspět v něm bude myslím si hodně těžké. Například v našem Ústeckém kraji obhajují dva senátoři, oba se do druhého kola dostali a oba budou muset hodně bojovat, aby uspěli. Celkově ale výsledek senátních voleb potvrzuje, že ODS osobnosti má a jsou konkurenceschopné.

Výsledek kterého kandidáta ODS vás těší obzvlášť?

Zajímavý jev je výsledek, kterého na Benešovsku dosáhl Zdeněk Hraba, jenž zaválel (první kolo jednoznačně vyhrál před Helenou Válkovou z ANO - pozn. red.). U Dominika Haška, který skončil na třetím místě, se ukázalo, že lidé přece jenom upřednostňují politiky, kteří mají v daném kraji nějaký výkon.

Hnutí ANO se v několika krajích dostane k moci díky novému spojenci v krajně levicovém Stačilo!. Vidíte vy naopak někde napravo nějakého spojence, který by mohl nějak pomoci současné vládní koalici?

My jsme v těch minulých parlamentních volbách nepochybně těžili z toho, že levicové extrémy a levice v podobě ČSSD se nedostaly do parlamentu. A nyní se ukazuje, že i na té levici začíná docházet k určité integraci a to při finálním přepočítávání hlasů na mandáty může být problém. A může to být výhoda pro Andreje Babiše.

A co tedy s tím, jak se na to dá reagovat?

Dělat politiku pro lidi a umět ji prodat. To se však lehko řekne, ale ne každý to dokáže.