Krajské volby vyhrálo hnutí ANO. Co to bude znamenat pro politický vývoj na celostátní úrovni? O tom Deník hovořil s politologem Lukášem Valešem.

Andrej Babiš šel do krajských voleb s tím, že to bude referendum o vládě. Petr Fiala tuto optiku odmítl, neboť podle něj jde o regionální klání s jinými tématy a osobnostmi. Kdo měl pravdu?

A je správně.

Usuzujete na základě toho, že hnutí ANO je jednoznačným vítězem voleb co do počtu hlasů i mandátů?

Pokud hnutí ANO volby pojalo jako referendum o vládě a získalo o 115 mandátů víc než minule a ve dvou krajích nepotřebuje žádného koaličního spojence, není o jeho vítězství sebemenších pochyb. Navíc z politologického hlediska jde o volby druhého řádu, které se konají mezi volbami do sněmovny a naznačují tendenci kudy tudy. A v tomto případě je jednoznačná.

Bude letos při skládání krajských koalic těžší obejít hnutí ANO než před čtyřmi lety?

Situace je diametrálně odlišná. Hnutí ANO má už nyní prakticky jistých osm hejtmanů, protože na rozdíl od předchozích voleb má koaliční partnery v podobě koalice Stačilo! a SPD. A ve hře je ještě minimálně jeden region, kde sice nebude mít hejtmana, ale může mít silné zastoupení v radě.

Máte na mysli Středočeský kraj?

Ano.

Jak si vysvětlujete nabídku hejtmanského postu od vítězného ANO směrem k lídrovi Spolu z ODS Janu Skopečkovi, čímž by vyšachovalo v pořadí druhé hnutí STAN s Petrou Peckovou?

Podobný manévr hnutí ANO provedlo už v Plzeňském kraji, kde se jim za pomoci STAN a Pirátů, tedy vládních stran, podařilo sesadit tehdejší hejtmanku z ODS Ilonu Mauritzovou a dalo Pirátům křeslo hejtmana, byť v krajských volbách tehdy vyhrálo. Takže to není nic nového.

Jenže tady jde o daleko víc, neboť směrem ke sněmovním volbám by to mohlo být návodné.

Myslím, že Petr Fiala bude mít špatné spaní, protože se mu začíná bortit téměř jednotná národní fronta uvnitř ODS. A to ještě nevíme, jak bude vypadat situace v koalici Spolu, byť tam asi po vítězství Jana Grolicha takový problém nebude. Mimochodem Grolich je pravděpodobně budoucí předseda KDU-ČSL. Avšak ve vlastní straně Petr Fiala možná utrpí dvě porážky, jednu nepříjemnější než druhou. První je Martin Kuba, který chtěl ukázat a ukázal, že bez Spolu to jde a že ODS tak jako za zlatých časů Václava Klause udělá klidně třicet procent.

Navíc Martin Kuba je nejoblíbenější hejtman Andreje Babiše, byť s ANO do krajské koalice nešel před čtyřmi lety a nepůjde ani nyní.

Přesně tak. Teď udělal v jižních Čechách téměř padesát procent a Babiš ho za to pochválil, což také o něčem svědčí. Navíc je to dlouhodobý, byť diplomatický kritik Petra Fialy, který na všech úrovních prosazuje koalici Spolu. V jejím rámci ovšem ODS nyní nezíská ani jednoho hejtmana, naopak na jejích zádech se k moci dostali lidovci, kteří by jinak neměli šanci. Druhý problém je Jan Skopeček, který několikrát jasně ukázal, že nepatří do Fialova, ale do Klausova tábora. A ani on není příliš spokojen s koaličním vládnutím a dokázal by si představit mnohem radikálnější reformy. Středočeský kraj se tak může stát laboratoří ani ne tak krajské, ale celostátní politiky.

Zakáže Petr Fiala Janu Skopečkovi koalici s ANO výměnou za hejtmanský post?

Je otázka, zda si do toho Jan Skopeček nechá mluvit. Spíš než Petr Fiala by mu v tom mohli zabránit partneři z koalice Spolu, tedy TOP 09 a lidovci. Pozice Petra Fialy v krajích je slabší, než by se mohlo zdát. ODS v rámci koalice Spolu kandidovala jen ve čtyřech krajích, jakkoliv Fiala tlačil na to, aby to bylo ve všech. Už tam bylo vidět, že kraje si do toho moc mluvit nedají.

Bude dalším bolavým místem pro premiéra Fialu debakl Pirátů a tlak části ODS na jejich odchod z vlády?

To pro ODS a premiéra problém nebude, protože bez Pirátů se klidně obejdou. I bez jejich čtyř poslanců mají ve sněmovně pohodlnou většinu. I kdyby si členská základna Pirátů odhlasovala, že ve vládě skončí, na podstatě koaličního vládnutí se nic měnit nebude a Fialův kabinet dovládne do konce čtyřletého období, ať už s Piráty, nebo bez nich.

A dohlédneme-li za ně, napověděly krajské volby něco směrem k eventuální budoucí vládě ANO a ODS?

Určitě, ale zda je taková koalice možná, uvidíme až podle toho, plácne-li si Skopeček s ANO.