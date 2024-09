Když sem do volebního štábu dnes přicházel Andrej Babiš, hlasitě na vaši počest skandoval „Karel je bůh!“ Co to pro vás znamená, kromě ocenění – nečeká vás také ještě více práce?

Tak to je celý Andrej Babiš, vždycky vás něčím překvapí. Tady šlo o to, že jsme střední Čechy brali hodně prestižně. Když jsem tady nastupoval jako šéf kraje, měli jsme 18,5 procenta, ale podařilo se nám to vytáhnout téměř na dvojnásobek. Máme přes 33 procent a to je něco, co nikdo nečekal. Já jsem tím chtěl všem dokázat, že se každá bitva dá vyhrát, když se tomu člověk obětuje. Já jsem fakt objel stovky obcí, měst, městeček. A nejezdil jsem jenom posledních 14 dní, jezdil jsem celé tři roky, takže to ti lidé ocenili.

I když jste v naprosté většině krajů vyhráli, stále ještě nemusíte mít jistá místa hejtmanů, jako tomu ostatně bylo i v minulých volbách, kdy vám je ale „vyfoukli“ soupeři. Kolik hejtmanů nyní reálně očekáváte?

Samozřejmě výsledky na první pohled vypadají impozantně, ale musíme se podívat do jednotlivých krajů. Protože to, že vyhrajete v nějakém kraji, ještě neznamená, že vás někdo nedokáže vyšachovat. Přiznám se, že nevím, jak jsme v ostatních krajích uspěli a jaký tam máme koaliční potenciál, to budeme teprve vyhodnocovat večer. Zatím ta čísla vidím jenom z rychlíku.

Co způsobilo váš úspěch a jak si vysvětlujete, že vám neuškodily různé kauzy, v nichž byli zapleteni vaši funkcionáři – namátkou v Ústeckém kraji v Chomutově nebo v Ostravě?

Protože jsme ty kauzy řešili rychle. Nikdy se nemůžete vyvarovat toho, že vám selže jedinec. Ale podstatné je to, že když to nastane, tak to okamžitě řešíte a ti lidé odcházejí. Během několika hodin, maximálně jednotek dnů s nimi ANO ukončí spolupráci, a já si myslím, že to lidé ocení. To je jedna věc, a ta druhá je, že jsme byli aktivní ve všech regionech. Jezdili jsme a když se podíváte na jednotlivé kraje, tak ty výsledky hovoří za vše. Myslím si, že obstáli i naši současní hejtmani, obstáli jsme i v povodňové době, i to je důležité. Zejména hejtman Josef Bělica, na kterého se to nabalilo úplně všechno a zvládl to. I když možná s méně PR a aktivitami na sociálních sítích, protože to není úplně jeho doména. Lidé mu ale uvěřili a prokázali to velmi slušným výsledkem. To, myslím, jsou fakta, která se postupně sčítají. Samozřejmě tomu i částečně pomůže to, že vláda je neúspěšná a my jsme ji za to pochopitelně kritizovali, bylo to součástí naší taktiky.

Připouštíte, že jednání o hejtmanech budou obtížná, včetně těch Středočeském kraji. Neměl byste do nich vstoupit namísto vámi vybraného Tomáše Helebranta? Nebude chtít při vyjednávání „těžší váhu“ než muže, jehož až do voleb běžný Středočech obvykle vůbec neznal?

Ale vidíte, že to přesto fungovalo a získal velké množství preferenčních hlasů. On je připraven se tomu věnovat, obětovat tomu velké úsilí i čas a má ambice na celostátní úrovni, ve stínové vládě a třeba i případně v naší vládě. Takže já jsem přesvědčen, že je to člověk, který by to zvládl skvěle. Samozřejmě uvidíme, jak se bude vyjednávat, ale pro mě je důležitější než být hejtmanem to, aby tady ve středních Čechách byla silná stabilní vláda. Aby se nevládlo třeba jen s převahou jednoho hlasu, ale aby se tady dal plnit nějaký program. To je věc, která nás bude čekat v příštích dnech.

Když vás váš šéf chválil za právě skončenou kampaň, chystáte se vést i tu následující do sněmovních voleb v příštím roce?

Já vlastně vedu kampaň non stop. To znamená, že kromě kampaně do krajských voleb myslíme i na parlamentní volby. Já to zase tak úplně nerozlišuji, jestli jedu do obce A nebo do obce B, a nemluvím tam jako Havlíček, ale jako člověk ze středních Čech, který tomu chce něco dát, nejenom v krajské politice, ale samozřejmě i v té celostátní. Protože faktem je, že moje pozice je v národní politice. Chceme uspět jako stínová vláda, jako hnutí ANO a chceme i sestavovat příští vládu, a já pro to udělám všechno.