Krátká vláda Šlechtové? Jako na horské dráze. Odborníci našli spíš negativa

Zámečníci strojů Zámečníci - svářeči. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Z:5.1.2018.A:21.6.2018. Místo výkonu práce Velké Albrechtice., Místo vhodné i pro zaměstnaneckou kartu., , Osobní kontakt na uvedené adrese od 6:00 do 14:30 hodin. , Požadavky: svářečský průkaz: svařování dle EN ISO 135 P FW FM2 S s 12,0 PF ml. Náplň práce: sestavování strojírenských dílů dle výkresové dokumentace. Zámečnické práce (vrtání, závitování), částečná příprava svarových ploch. Zaměstnanecké výhody: stravenky, příspěvek na kulturu, zdraví, sport a vzdělávání ve formě poukázek. Finanční odměna při pracovním jubileu, zvýhodněné hlasové a datové tarify pro mobilní telefony. Telefonický kontakt od 6:00 do 14:30 hodin.. Pracoviště: Lucco a.s., 742 91 Velké Albrechtice. Informace: Marta Jedličková, +420 556 455 140,556 455 131.