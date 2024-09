Na centrálu komunistické strany (KSČM) v centru Prahy, kde zasedal v sobotu odpoledne volební štáb Stačilo!, hodili projíždějící motorkáři dýmovnice, z nichž vyšel mohutný červený dým. Deníku to řekl svědek útoku a zaměstnanec KSČM Jaroslav Růžička. „Nechtěl jsem jít příliš blízko, ale dým jsem nafotil,“ dodal.

Oficiálně informaci sdělil novinářům mluvčí strany a koalice Stačilo! Roman Roun. „Lidé, kteří dýmovnice na budovu vhodili, měli na sobě trička s podobiznou Václava Havla,“ řekl. Označil to za důsledek antikampaně dlouhodobě vedené proti straně a koalici. Dodal, že oni se na žádných násilnostech vůči politickým oponentům nepodílejí.

Policisté mají záznam útoku

Záznam útoku komunisté předali policistům, kteří přijeli i na místo činu. „Situaci prověřujeme a po motorkářích pátráme,“ řekl Deníku mluvčí policie Richard Hrdina.

Skupina jezdců na motorkách zasáhla červeným dýmem jak budovu a její přízemní prostor, tak bistro s kebabem, které se nachází v přízemí hned za vchodem do ní.

Prodejci bistra Deníku informaci potvrdili. „Motorkáři asi na dvě či tři minuty zastavili a hodili pár dýmovnic, z nichž šel velký červený dým. Bylo to nepříjemné,“ uvedl jeden z prodejců, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Pro Deník reagovala i předsedkyně KSČM a europoslankyně za Stačilo! Kateřina Konečná. „Pro mě jsou to šašci, kteří se tváří jako demokraté a přitom neumí bojovat demokraticky. V těchto krajských volbách jsme jako druzí, po ANO, posílili. Chápu, že to některým vadí. Pokud by ale něco vadilo mně, rozhodně bych to neřešila tím, že jdu někomu zničit majetek. Jsou to pouliční hrdinové, kteří si na hrdiny jenom hrají. Ale aby si to se mnou šli rozdat v nějaké debatě, to je ani nenapadne,“ uvedla.

K útokům došlo i v minulosti

Nejedná se o první útok na komunisty po roce 1989. V roce 2006 skupina násilníků například zbila tehdejšího poslance KSČM Jiřího Dolejše. Tloukli ho pěstmi, poté byl v péči lékařů. Kupříkladu v roce 2010 zase političtí odpůrci polili budovu nesmyvatelnou červenou barvou.