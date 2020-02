Křeček složil slib do rukou Okamury. Některé změny jsou nezbytné, řekl

Stanislav Křeček ve středu složil slib do rukou místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury, a stal se tak oficiálně ombudsmanem. Do Brna, kde úřad veřejného ochránce práv sídlí, by tak měl zamířit ve čtvrtek. Okamura zaskočil za indisponovaného 1. místopředsedu Vojtěcha Filipa (KSČM), který skončil v nemocnici s podezřením na infarkt.

Stanislav Křeček | Foto: ČTK/Šálek Václav