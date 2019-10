Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes označil za nepřijatelné, že ministr dopravy Vladimír Kremík (za ANO) využil služební ministerský vůz k předběhnutí fronty na Žofíně, kde se veřejnost loučí se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem. Informoval o tom server iDNES.cz. Kremlík podle něj má pozvání na sobotní zádušní mši ve svatovítské katedrále. Kremlík se na twitteru omluvil a uvedl, že chtěl vyjádřit zpěvákovi úctu.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (uprostřed) se přišel rozloučit 11. října 2019 do Velkého sálu paláce Žofín v Praze s Karlem Gottem.

Podle iDNES.cz Kremlík využil ministerské auto, aby nemusel čekat ve frontě s tisíci fanoušků, kteří se chtějí s Gottem rozloučit. "Pan ministr má být v práci a rozloučit se mohl večer do 22 hodin. Navíc, pokud vím, má pozvání na sobotu. Takže, pokud je to, jak píšete, tak je to nepřijatelné a ministrovi to vysvětlím, že takhle se chovat nemůže," sdělil Babiš serveru.