Křesťané si dnes připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Hokejové Kladno vstoupilo do baráže o návrat do extraligy špatně. Nepovedlo se mu utkání v Jihlavě a s Litvínovem sice hrálo mnohem lépe, ale na body to zase nestačilo. Před nedělním zápasem s Karlovými Vary mu ale podporu opět vyjádřil opět Jaromír Jágr. Majitel klubu, jemuž mnozí v minulých letech vyčítali, že klubu nedává tolik, co by bylo potřeba, letos s Rytíři doslova žije.