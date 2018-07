Chovanec novou vládu ANO a ČSSD nepodpoří, kvůli svému svědomí

Bývalý úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec dnes nepodpoří vládu ANO a sociální demokracie v hlasování o důvěře. Uvedl to v prohlášení, které zaslal ČTK. Na hlasování dnes nedorazí, z jednání dolní komory se omluvil.

Někdejšímu ministrovi vnitra vadí to, že menšinový kabinet musí při hlasování o důvěře spoléhat na podporu KSČM. Kritizuje také podmínky, které se podařilo v koaličních rozhovorech vyjednat současnému vedení ČSSD s ANO.

Chovanec uvedl, že kabinet nepodpoří kvůli svému poslaneckému slibu. "V němž jsem slíbil, že budu svůj mandát vykonávat 'podle svého nejlepšího vědomí a svědomí'. Svědomí je ryze individuální záležitosti a nelze jej podřídit kolektivnímu rozhodnutí," napsal. Spolupráci s ANO odhlasovali členové ČSSD ve stranickém referendu. Chovanec nicméně uvedl, že je v rozporu s jeho svědomím umožnit vznik vlády, kde bude ČSSD plnit roli "fíkového listu".

Bývalý ministr kritizuje to, že ČSSD bude navzdory tzv. bohumínskému usnesení o zákazu spolupráce s extremistickými stranami ve vládě podporované KSČM. Současné vedení ČSSD podle něj navíc při jednání o vzniku kabinetu couvlo od téměř všech původních požadavků. "Zisk ministerstva vnitra nemohu považovat za úspěch, za nějž je (jako jediný!) dnes vydáván," uvedl Chovanec.

Připomněl, že ve vládě zatím ani není pět sociálních demokratů, jak bylo domluveno. Prezident Miloš Zeman kvůli svým výhradám nejmenoval do čela diplomacie nominanta ČSSD Miroslava Pocheho, resort dočasně vede ministr vnitra a předseda strany Jan Hamáček. "A to se navrch tváříme, že jsme v obsazování vládních postů suverénní a že nám do toho nikdo nemluví," konstatoval Chovanec.

ČSSD podle něj předstírá, že nevidí podpis dohody ANO s KSČM o toleranci vlády, což považuje za alibistické. "Bohumínské usnesení totiž dosud nikdo nezrušil. Nesouhlasím s argumentem, že ČSSD vstupem do problematické vlády zabrání nástupu ještě horších sil. Nikde nevidím dojednané mechanismy, jak tomu lze opravdu reálně zabránit," uvedl.

Chovancovi doporučila nehlasovat pro vládu i jeho domovská stranická organizace v Plzeňském kraji. "Moje rozhodnutí je hluboce osobní a rozumím tomu, že se s ním nemusí ztotožnit nikdo jiný z našeho poslaneckého klubu. Nesleduji tím žádnou skrytou politickou strategii. Jsem připraven na všechny důsledky, jež to může vůči mé osobě z různých směrů vyvolat. Přesto, a právě proto, nebudu pro tuto vládu dnes hlasovat," napsal.

Z řad ANO nebude na dnešní schůzi dolní komory Jiří Mašek. Omluvil se už v úterý z celého tohoto týdne předpokládaného jednání Sněmovny, tedy od pondělí do pátku, a to z rodinných důvodů. Mašek je podle informací z klubu nejsilnějšího sněmovního uskupení v Austrálii.

Ani Maškova a Chovancova absence by neměly zvrátit předpoklad, že kabinet ANO a ČSSD důvěru nakonec dostane, když pro něj budou hlasovat také poslanci KSČM. Celkem mají tato uskupení ve dvousetčlenné Sněmovně 108 hlasů, bez Maška a Chovance tedy 106. Při hlasování o důvěře vládě stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců.