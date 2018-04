Kritika Babiše, dominance Fidészu a další skandál Facebooku: Vteřiny dne

Kuchaře a servírku hledá do svého týmu Šalanda Karlín - Praha 8. Nabízíme měsíční výdělek od 30.000 Kč + bonusy, věrnostní příplatky, zázemí stabilního zaměstnavatele, práci v přátelském kolektivu. Pro více informací pište, nebo zasílejte životopisy na email:

Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení Prodavač/prodavačka do rychlého občerstvení. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pro neustálé rozšiřování rekreačního a sportovního střediska Zbraslavice U Starého rybníka hledáme prodavače/prodavačku do rychlého občerstvení, brigáda, DOPP,PP. , Minimální věk 18 let., Nabízíme: možnost ubytování a stravy zdarma, přátelský kolektiv, zaměstnanecké výhody, odměny. www.zbraslavice.eu, V případě zájmu volejte v době 8-18hod., Místo výkonu práce: Zbraslavice 255, 285 22 Zbraslavice.. Pracoviště: Sicco s.r.o. p1, 285 21 Zbraslavice. Informace: Aleš Navrátil, +420 603 415 112.