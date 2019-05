Školský ombudsman řeší spoustu podnětů, otázek, připomínek – jen za letošní první čtvrtletí jich bylo 559. Někdy ale i člověk tak zkušený jako Ladislav Hrzal oněmí úžasem.

„Před pár dny mi volala matka třináctiletého žáka. Její syn kopl učitelku do holeně tak silně, že musela na ošetření do nemocnice, ale její dotaz zněl, jak to má zařídit, aby se příště k případu nevolala policie. Řekla mi, že potomka nezvládá, prý v tom spoléhá na školu,“ podělil se Hrzal se svou zkušeností na semináři, který včera pořádal školský sněmovní výbor.