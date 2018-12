Zmrzlá řepa, vánoční cukroví či čerstvé pečivo do krmelců ani krmítek nepatří. Dobře míněný skutek může zvěři způsobit vážné zdravotní problémy, upozorňují myslivci.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv VLP

Doporučují, aby se dárci obrátili na jejich spolky a donesli krmení přímo jim. „Pro zvířata jsou nejlepší obiloviny jako ječmen a oves. Vhodné jsou i sušené plody a hlavně kvalitní seno,“ řekla Žaneta Živělová z okresního mysliveckého spolku Brno-město. Srny či divočáci také ocení jablka, mrkev a řepu.



Lidé lesní zvěř krmí často špatně. „Přemrzlá jablka mohou ublížit, způsobí třeba průjem,“ varovala Živělová.



Podle ní dárci velice často krmí zvěř také čerstvým pečivem, ještě horší pro zdraví divoce žijících živočichů je vánoční cukroví. „To je pro zvířata úplně nejhorší a lidé jim ho rozhodně nesmí za žádnou cenu dávat,“ zdůraznila Živělová.

Řádně vysušené pečivo jim sice neublíží, ale chleba i rohlíky mohou zplesnivět či navlhnout, a to způsobí problémy. „Lidé by neměli zvěř krmit vůbec,“ komentoval myslivec z Blanenska Jan Kinc.



Jenže hodně Jihomoravanů si vycházku do přírody s přilepšením zvěři oblíbilo. „Zvířatům nosíme ovoce, zeleninu nebo tvrdé neplesnivé pečivo. Syn jim chce často dát něco přímo do tlamy, tak vybírám jen to, co jim neublíží. Nechali jsme si poradit od myslivce,“ svěřila se třeba Klára Chatrná z Brna.



Lidé často přikrmují také ptáky. „Důležité je, aby v krmivu nebyla sůl. Jedno zrno posypové soli může například čížka i zabít,“ zmínil ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.



Doporučuje také, aby nikdo nekrmil kachny pečivem. „Stává se, že ho pak mají tolik, že často nejedí nic jiného,“ doplnil Vermouzek.