Krnáčová taxikáře nepřesvědčila. Středeční protest proti Uberu bude

Sdružení taxikářů odmítlo výzvu primátorky Adriany Krnáčové a středeční protest proti službám typu Uber se bude konat. Podle taxikářů přísnější kontroly dopadají víc na taxikáře než na řidiče, kteří jsou objednáváni přes internetové aplikace. Taxikáři chtějí opět protestovat pomalou jízdou ulicemi hlavního města. V úterý o tom informovaly České noviny.

Krnáčová taxikáře vyzvala k upuštění od protestu otevřeným dopisem. Chystaný protest by podle ní nejvíce poškodil nejenom obyvatele a návštěvníky metropole, ale především taxikáře samé. Primátorka poukázala také na to, že od začátku října platí novela silničního zákona, umožňující tvrdší postihy nepoctivých řidičů taxi. Z 1200 kontrol provedených v říjnu se asi 200 týkalo řidičů Uberu.

O postupu se rozhodne na Strahově

Taxikáři tvrdí, že pokud se kontroly budou více zaměřovat na taxikáře více, než na řidiče služeb typu Uber, kde navíc městská policie řeší prohřešky domluvou, budou protesty pokračovat. Sdružení zároveň kritizovalo návrh primátorčina náměstka Petra Dolínka, aby běžné taxametry nahradily virtuální zařízení kontrolovatelné přes mobilní aplikace.

Sdružení taxikářů svolává řidiče na pátou hodinu ranní na Strahov. Tam by se mělo rozhodnout o dalším postupu. „Zase to bude pomalá jízda, formou, jako bylo to letiště," uvedl pro České noviny zástupce sdružení Petr Polišenský. Taxikáři se zároveň omluvili lidem za případné dopravní komplikace.