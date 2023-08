Kdo hledá na Nymbursku pomoc s konflikty v rodině, s domácím násilím, nebo se třeba stal obětí trestného činu a neví si rady, může vkročit do budovy České spořitelny na nymburském náměstí Přemyslovců. Ve třetím patře se tam ukrývá nezisková organizace Respondeo. Nabízí různé sociální služby včetně občanské poradny či intervenčního centra, které pomáhá osobám ohroženým násilným chováním.

Nezisková organizace Respondeo začínala ve městě již před dvaceti lety, to ještě dávala konzultace v prostorách divadelních šaten, kde bylo přes den volno. Postupně se rozrostla do pěti dalších okresů - Mladá Boleslav, Kutná Hora, Mělník, Kolín a Praha-východ.

Sociální pracovnice, právnička a psychoterapeutka se snaží pomáhat ohroženým lidem, ale chtějí mít co nabídnout i agresorovi, aby si dokázal přiznat problém a se svými emocemi pracoval. „Často se stává, že oběti domácího násilí nám říkají: on mě vždycky napadne, když se v pátek vrátí z hospody. Jinak je to úžasný táta, děti ho mají rádi, nechci odejít. V takových případech by bylo ideální pracovat se všemi aktéry domácího násilí, tedy obětí i násilnou osobou,“ vysvětluje ředitelka Respondea Alena Líbalová.

Intervenční centra se proto snaží dostat do zákona o sociálních službách i práci s agresory. „Někteří muži jednají impulsivně když jsou unavení nebo mají problémy v práci, jinak se jedná o milující otce. Když si uvědomí, že brzy startují a hned křičí, mohou se naučit zvládat emoce, předcházet sporům a domluvit se,“ vysvětluje Líbalová.

Článek vznikl v rámci seriálu Krotitelé problémů o sociálních pracovnících a jejich těžko nahraditelné činnosti.

Neřeší jen konflikty mezi partnery, ale také mezi rodiči a teenagery nebo dospělými a prarodiči. Zdaleka nejde jen o fyzické násilí. „Psychický nátlak a vydírání jsou někdy tak šílené, že nám oběti říkají, že by lépe snesly facky,“ líčí ředitelka. Setkávají se i se sociálním a ekonomickým násilím, kdy okolí odstřihne oběť od kontaktů, či peněz.

Klienty posílají úřad práce, sociálka nebo kurátoři pracující se seniory, úzce spolupracují s policií. Ta je informuje, když dojde k vykázání násilníka ze společné domácnosti. Intervenční centrum pak musí do dvou dnů kontaktovat ohrožené.

Pracovníci Respondea někdy doprovází klienty k soudním jednáním, kde mohou vystupovat i jako zmocněnci a za dotyčného jednat. „Nejčastějšími oběťmi jsou ženy a často se tam sesypou. Když jdou s naší pracovnicí, rozbrečí se třeba až po soudu a po několika stáních se již odváží jít tam samy. U výslechu doprovod pomůže ohlídat, aby policie případ nebagatelizovala. Nicméně ani policisté to nemají lehké. Někdy je obtížné rozlišit domácí násilí a italskou domácnost, vyjíždějí i k falešným obětem, svědci často chybí, žena leckdy výpovědi stáhne a k násilníkovi se vrátí,“ vysvětluje Líbalová.

Pomoc obětem trestného činu

Hedvika Stuchlíková se v Respondeu zaměřuje na práci s oběťmi trestného činu. „Lidé se s námi jdou poradit, zda mají podat trestní oznámení. A nebo se na policii již obrátili, ta případ odložila a oni to tak nechtějí nechat,“ přibližuje.

Nejčastěji řeší neplnění vyživovací povinnosti nebo podvody, ale obrací se na ně i lidé po znásilnění nebo těžkém ublížení na zdraví. „Pomáháme jim zorientovat se v situaci, sepsat dokumenty, radíme další kroky, třeba jak vymáhat náhradu škody,“ vyjmenovává sociální pracovnice.

Klienty k nim často posílají z městských úřadů, někteří si je najdou na internetu či přes známé. Své potíže nemusí řešit jen osobně, ale mohou i po telefonu, emailu nebo nově přes internetový chat. „Občas řešíme i specifické případy, třeba pronásledování blízkým nebo stížnost na společenství vlastníků, že špatně hospodaří,“ doplnila Stuchlíková.

Specifickým místem, kde působí, je podle Líbalové Mladá Boleslav. Pracují zde převážně agenturní zaměstnanci automobilky, mnohdy cizinci. Nemají v blízkosti rodinu ani známé. Domácí násilí pak pro ženu znamená těžko řešitelnou situaci. „Postrádá rodiče, za nimiž by se mohla nastěhovat, nebo blízkého, s nímž by si aspoň o situaci popovídala,“ líčí ředitelka.

Také v Respondeu, stejně jako v jiných neziskových sociálních službách, řeší problémy s penězi. Než k nim přes spoustu institucí doputují, bývá březen, někdy květen. Do té doby si musí poradit. Jelikož je financování jen roční, každý rok se nejistota opakuje. „Letos nám Středočeský kraj poprvé dal bezúročnou půjčku a období jsme tak překlenuli. Když stát chce sociální služby, měl by je také řádně financovat, nejlépe na tři roky. Máme asi čtyřicet zdrojů, abychom vše pokryli,“ myslí si Líbalová.

Coby neziskovka musí Respondeo každý rok skončit s nulou, takže nejde našetřit na nějakou větší investici. „Smutné také je, že mí zaměstnanci mají i dvě vysoké školy, ale plat tomu vůbec neodpovídá. Sociální sektor asi nejméně křičí, tak má nejhůře nastavené podmínky,“ konstatuje ředitelka.