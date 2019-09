Jedna z největších sportovních náborových akcí se uskuteční už v sobotu ve sportovním areálu Hamr. Festivalu Wannado se pravidelně účastní přes sto klubů, děti mohou volit zhruba z 90 sportovních disciplín. Přímo na místě si řadu z nich vyzkouší na vlastní kůži.

Výtvarné, hudební, vědecké či multimediální kroužky si zkusí na víkendových akcích v Základní škole Glowackého a v Galerii Harfa. Největší nabídku mají tradičně pražské domy dětí a mládeže. Od klasiky po kroužky reagující na aktuální zájmy teenagerů.

Youtubering i jugger

Třeba v Praze 4 jsou otevřené dva kurzy youtuberingu, kde se děti naučí pracovat s kamerou a střihat videa. Na Jižním Městě zase stanovili rovnou šest termínů pro cvičení parkouru.

Letošní novinkou karlínského Spektra je programování jednoduchých robotů. Kurz děti absolvují samy doma, vlastním tempem. Neobvyklý kroužek nabízí i centrum Osmička pro rodinu. Jugger je kombinace fotbalu a šermu. Proti sobě stojí vždy dva týmy hráčů vybavených molitanovými meči.

Ne víc než tři kroužky

Už sama pestrá nabídka může podle psycholožky a speciální pedagožky Kateřiny Halfarové způsobit, že se děti budou cítit přehlcené. „V tuto dobu je dobré zvolnit, uvědomit si, jakou cestou jako rodič s dítětem jdeme, jaké máme nastavené priority ve výchově a vzdělávání, jaké hodnoty jako rodina vyznáváme,“ doporučila Halfarová.

Sami lektoři radí, aby dítě strávilo v kroužcích maximálně dvě až tři hodiny týdně. Větší zapojení je spíše na škodu i u aktivních dětí. Dětský program by měl být podle Halfarové také vyvážený, aby děti měly každý den čas samy pro sebe, na odpočinek, vlastní tvoření, na přípravu do školy, na to být jen tak s rodinou.

V případě, že potomek naopak o organizovanou činnost nestojí, doporučuje ho nenutit. „Ale spíše rozpoznat důvody, které dítě vedou k odmítání určité aktivity, a na tom následně pracovat a doprovázet dítě k řešení,“ uvedla Halfarová.

S placením kurzovného pomůže svým obyvatelům Praha 6. Rodinám s trvalým bydlištěm na svém území nabízí až 600 korun na každé dítě. „Loni jsme takto podpořili více než 5 tisíc dětí. Rada schválila, že na tyto aktivity uvolní částku 2 miliony korun,“ sdělil místostarosta šestky Jan Lacina. Pro podání žádosti a výběr konkrétní aktivity slouží portál Aktivní město, uzávěrka je 20. prosince.

Pomoc jen rodinám v nepříznivé situaci

Finanční pomoc s úhradou kroužků nabízí i sousední Praha 7, zde je ale projekt omezený pouze na rodiny v nepříznivé finanční situaci. Za ty radnice považuje například samoživitele, rodiny s více dětmi nebo pobírající pomoc v hmotné nouzi.

„Ve školním roce 2018/2019 jsme touto cestou podpořili téměř čtyři stovky dětí,“ řekl radní Prahy 7 Jakob Hurrle. Lidé ze sedmičky mohou získat na školné pro jedno dítě až 1.500 korun. Žádost je nutné odevzdat do konce září.