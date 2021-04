KSČM vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD. Novinářům ve Sněmovně to dnes řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. Oznámil to premiérovi Andreji Babišovi (ANO). KSČM v hnutí ANO podle Filipa ztratila důvěru. Toleranční dohodu uzavřely hnutí ANO a KSČM před třemi lety. Babiš si nemyslí, že konec tolerance bude mít zásadní vliv na rozhodování kabinetu. Řekl to dnes televizi CNN Prima News. Podporu pro zákony bude vláda ve Sněmovně hledat u všech stran.

Předseda KSČM Vojtěch Filip | Foto: ČTK

Pokud by opoziční strany vyvolaly ve Sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, poslanecký klub KSČM by hlasoval pro, dodal Filip. Komunisté to sami iniciovat nebudou. "Otázka je, jestli se opozice k tomuto kroku odhodlá, když nás stále kritizují, nebo ne. Ale jinak my budeme samozřejmě ve Sněmovně hledat podporu našich zákonů u celého politického spektra," řekl Babiš.