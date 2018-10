KSČM nebude mít žádného senátora, za ČSSD zvolen jen Vícha

AKTUALIZOVÁNO 92 5

/FOTOGALERIE, SLEDOVALI JSME ON-LINE/ Deset zástupců ODS míří do Senátu. Opětovně zde usedne například populární teplický primátor Jaroslav Kubera, naopak propadl šéf lidovců Pavel Bělobrádek či exministr kultury Daniel Herman. Neuspěly také vládní strany ANO a ČSSD, které pošlou do horní komory po jednom zástupci. Vítězství z prvního kola stvrdil v Praze Pavel Fischer, do Senátu zamíří i další z neúspěšných kandidátů na post prezidenta Marek Hilšer. Ve hře bylo celkem 27 křesel.