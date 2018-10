KSČM řeší volební debakl. Předseda Filip rezignaci odmítl

Obchod - Prodavač/ka do pekařství 23 000 Kč

Prodavač/ka do pekařství. Do našeho pekařství a cukrárny hledáme posilu na pozici prodavač/ka do provozovny v centru Prahy. Jedná se o pultový prodej s příjemným posezením pro naše hosty.

Informační technologie - Informační technologie Programátor 65 000 Kč

Vývojáři softwaru Product Engineer. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 65000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Náplň práce:, -Vývoj webových aplikací v cross-functional teamu, úzká spolupráce s designéry, UX, testery a BE vývojáři, -Vývoj react components server-side integration logic s využitím TypeScript (převedený do JavaScript / ES6) , Požadavky, -Plynulá znalost angličtiny (jedná se o firemní jazyk), -Ideálně zkušenost z digitální agentury, práce ve Scrumu, -1a více let zkušeností s FE vývojem, , Výhody:, 25 dní dovolené, flexibilní pracovní doba, firemní snídaně, vzdělávání, možnost home-office, MultiSport karta, 3 sick days, pet friendly office. Pracoviště: Sinnerschrader praha s.r.o. - 001, Drahobejlova, č.p. 2400, 190 00 Praha 9. Informace: Klára Kleinová, +420 773 430 727.

Informační technologie - Informační technologie Programátor 65 535 Kč

Vývojáři softwaru Production engineer. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 70000 kč, mzda max. 100000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: kontakt:Monika Kissová, e-mail: monika.kissova@iflix.com, prvotní kontakt emailem,místo výkonu:Koperníkova č.p. 2204/10, Praha 2., , Shrnutí popisu role:, , o posilníte technické týmy v oblastech, jako je rozsah, spolehlivost a růst služeb!, o Jste problémový řešitel? Nejsme dokonalí. Naše technologie se mohou zlepšit, náš produkt se může zlepšit, chceme, aby lidé, kteří ví, co vypadá lépe, a chápe, že "lepší" se navždy změní., o Řešení problémů je skvělé, ale důležitá je také schopnost rychle se učit. V případě iflix se náš produkt neustále mění, náš průmysl se neustále mění ... naši zákazníci se neustále mění. Potřebujeme lidi, kteří se mohou naučit nové technologie a rychle je aplikovat na naše jedinečné obchodní výzvy., , V současné době používáme tyto technologie:, , o AWS cloud - všechny druhy zdrojů, o architektura mikropodniků pomocí programu Node.js, o PostgreSQL (RDS), Kinesis, Elasticsearch, Redis (Elasticache), ..., o NewRelic + Datadog pro sledování a varování, , Očekáváme od vás:, , o relevantní zkušenosti v jedné z následujících oblastí: datové inženýrství, business intelligence nebo obchodní analýza, o Zkušenosti s datovým modelováním, vývojem ETL a datovým skladováním, o Zkušenosti s datovým skladováním s aplikacemi Oracle, Redshift atd., o Schopnost a zájem o práci v rychle se měnícím a rychle se měnícím prostředí., o Buďte otevřený a snadno se pohybujte, o Musíte být agilní a připraveni na neustálou změnu, , o Angličtinu na velmi dobré úrovni. Pracoviště: Iflix s.r.o.- 002, Koperníkova, č.p. 2204, 120 00 Praha 2. Informace: Monika Kissová, .

Administrativa - Administrativní pracovnice 16 000 Kč

Administrativa Přijmeme administrativní pracovnici do řeznictví v ČB. Pracovní náplň je vedení interního účetnictví (pokladna, sklad - program winshop, související administrativa). Pracovní doba: 11h – do 18:30. Praxe výhodou, nástup možný ihned. Zaměstnancům dáváme stravenky, plat je jim zasílán do 5. dne v měsíci, jsme schopni zajistit i bydlení.