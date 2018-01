KSČM trvá na tom, aby komisi pro GIBS vedl Ondráček

Komunisté budou trvat na tom, aby sněmovní komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů vedl jejich poslanec Zdeněk Ondráček. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Sněmovna Ondráčka do funkce nezvolila minulý týden, opozičním stranám vadila jeho činnost za socialismu.

Filip v televizním pořadu řekl, že se KSČM nominace nevzdá. "Přijdeme znovu se Zdeňkem Ondráčkem," uvedl. Odkázal na dohody o obsazení funkcí ve Sněmovně. Například i Piráti říkali, že by vedení kontrolních výborů mělo být rozděleno mezi opoziční strany, připomněl. Piráti tento týden přišli s vlastním kandidátem do vedení komise Mikulášem Ferjenčíkem.

Těsně před Vánocemi sice Sněmovna Ondráčka do čela komise zvolila, předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) ale volbu anuloval. Panovaly pochyby o tom, zda volební komise určila správně počet hlasů nutných ke zvolení. Filip dnes trval na tom, že Ondráček byl v prosinci zvolen. "Má odbornou kvalifikaci, je schopen rozpoznat, co činí GIBS vůči příslušným orgánům," zdůvodnil nominaci Filip.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že Ondráčkovy kompetence nikdo nezpochybňoval. "Může svou expertizu dodávat jako řadový člen komise," uvedl Bartoš, který v komisi uvolní místo pro Ferjenčíka. Pokud by komunisté chtěli do další volby navrhnout jiného nominanta, museli by rovněž nechat Ondráčka v komisi nahradit.

Poslanci budou šéfa komise volit znovu poté, co Ondráček v opakovaném druhém kole volby minulý týden získal 83 hlasů, přičemž ke zvolení jich potřeboval 94. Ondráčkova nominace budila spory kvůli jeho působení za socialismu, kdy jako příslušník pohotovostního útvaru Veřejné bezpečnosti zasahoval proti kritikům tehdejšího režimu.