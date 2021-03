Kvůli epidemii se sice sjezd KSČM uskuteční až v listopadu, ale o novém vedení by měl rozhodnout její ústřední výbor 10. dubna v Nymburku. Jak Deníku potvrdila mluvčí strany Helena Grofová, kandidaturu potvrdilo devět zájemců. Komunistická strana Čech a Moravy, která už tři roky toleruje menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD, momentálně osciluje kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do sněmovny.

Místopředseda sněmovny Filip se vždy profiloval jako diplomat, který dává přednost dohodám před spektakulárním boucháním do stolu. Právě proto by podle informací Deníku jako svou nástupkyni rád viděl předsedkyni rozpočtového výboru Miloslavu Vostrou. Ta je zosobněním konsensu, ale postrádá potřebné charisma a razanci. Širší veřejnost ji téměř nezná. Podobně jsou na tom její kolegové Stanislav Grospič a Hana Aulická Jírovcová.

Odpůrci spojenectví s Andrejem Babišem

Daleko viditelnější je europoslankyně a místopředsedkyně strany Kateřina Konečná, již však hendikepuje dlouholeté působení v Bruselu. Členy ÚV tudíž mohou zaujmout kandidáti, kteří se v poslední době prezentují coby odpůrci spojenectví s Andrejem Babišem. Kromě bývalého stranického místopředsedy Josefa Skály jde především o poslance Leo Luzara (Zdeněk Ondráček nominaci má, ale kandidaturu dosud písemně neodsouhlasil).

Ti by, stejně jako Konečná, po převzetí otěží pravděpodobně zaveleli k vypovězení toleranční dohody s ANO, aby do horké části kampaně vstupovali jako lídři protivládní, protestní levicové strany. Záminkou by jim mohlo být pět miliard korun, které oproti svému slibu Babiš do konce března asi vrátí ministerstva obrany na armádní investice.

Pro Babišův kabinet by to zřejmě mělo fatální důsledky. Komunisté by mu například stěží pomohli při prodlužování nouzového stavu, sestavování státního rozpočtu nebo s normou o kurzarbeitu. Otazník by visel i nad stavebním zákonem. Jeho vládní podobu komunisté v čele s Filipem zatím podporují.

Posuny v KSČM mohou aktivovat také prezidenta Zemana a jeho snahu o obměnu vlády, eventuálně její pád a dosazení úřednického kabinetu. Rozbuškou by mohlo být zvolení Tomáše Petříčka šéfem ČSSD. Sociální demokraté si svoje vedení zvolí o den dříve než komunisté.

Kdo chce být předsedou KSČM *

Hana Aulická – Jírovcová Most

Stanislav Grospič Mladá Boleslav

Jan Klán Kutná Hora

Kateřina Konečná Nový Jičín

Leo Luzar Ostrava

Martin Říha Brno

Josef Skála Praha 1

Miloslava Vostrá Kladno

Jan Zámarský Bruntál

*Dosud potvrzené kandidatury