O nástupci Jaroslava Kubery se rozhodne mezi zástupcem dvou nejsilnějších klubů, tedy STAN (19 členů) a ODS (17 členů). Pokud by horní komora dala přednost kontinuitě, příležitost by mohli dostat senátoři Jiří Oberfalzer nebo Miloš Vystrčil.

V barvách STAN by mohl uspět současný 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09/STAN). Ten také nyní přebral povinnosti předsedy Senátu a druhého nejvyššího ústavního činitele.

Dnes se uskuteční mimořádná schůze organizačního výboru, který rozhodne o dalším postupu. Volba předsedy Senátu by se mohla uskutečnit už na schůzi, která začne 29. ledna.

Nominace by musely být podány do 24. ledna. Prezident republiky Miloš Zeman do 90 dnů od zániku mandátu Jaroslava Kubery musí vypsat doplňovací senátní volby ve volebním obvodu Teplice.