Předseda Senátu Jaroslav Kubera ve svém novoročním projevu upozornil na extrémní růst vlivu sociálních sítí, politickou korektnost dovedenou ad absurdum, „zelené tsunami“ založené na vyvolávání strachu o osud planety či hledání vnitřního a vnějšího nepřítele. Zdůraznil také, že Česká republika prožívá nejlepší období svých dějin. Svůj novoroční projev přednesl také předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera poskytl 21. listopadu v Praze rozhovor Deníku. | Foto: Deník / Martin Divíšek

„V roce 2019 jsme si připomněli třicet let od sametové revoluce, dvacet let od vstupu do NATO a patnáct let od vstupu do Evropské unie. Oslavy byly důstojné, i když hodnocení byla různá. Od pozitivních, která převažovala, až po skeptická, podle toho, jak je každý z nás prožil,“ prohlásil Kubera.