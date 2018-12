Kubera se sešel se Zemanem. Shodli se na ambasádě v Jeruzalémě i obraně

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek odpoledne přijal na Pražském hradě šéfa Senátu Jaroslava Kuberu (ODS). Do této funkce ho po letošních senátních volbách i doporučoval. Jednali spolu například o přijímání zákonů, přesunu české ambasády do Jeruzaléma či výdajích na obranu. Kubera následně prohlásil, že se ne na všem s prezidentem shodnou.

Zeman po říjnových volbách v Českém rozhlase uvedl, že by uvítal, kdyby v čele Senátu byla výrazná a respektovaná osobnost. Jako příklad jmenoval právě Kuberu, přestože se s ním kvůli jeho politické příslušnosti v řadě věcí neshodne. Kubera na to v České televizi řekl, že jeho jediná společná vlastnost s prezidentem je kouření a že v politice jsou absolutně někde jinde.

„Nemáme na všechny věci shodný názor, ale já jsem k tomu přistupoval tak, že jsem nejprve hledal společného jmenovatele a poté věci, kde se neshodneme,” prohlásil pro server Novinky Kubera po téměř dvouhodinové schůzce s prezidentem Zemanem.

Pražský hrad, právě teď. Pan prezident přijal ve své pracovně na jeho žádost předsedu Senátu Jaroslava Kuberu. pic.twitter.com/zxio2xESib — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 6. prosince 2018

Shoda panuje podle Kubery například v podpoře Izraele. Oba souhlasí s přesunem české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Dále se shodnou v tom, že by Česko mělo vydávat minimálně dvě procenta HDP na obranu, jak požaduje NATO, a z toho minimálně 20 procent na modernizaci armády. Oba chtějí podporovat i české podnikatele v zahraničí a ekonomickou diplomacii.

Neshodnou se u Okamury

Oba muži se naopak neshodnou ve vztahu k hnutí Tomia Okamury SPD. "Máme odlišný názor. Myslím si, že je to strana na hraně politického spektra. Pan prezident si myslí, že je to legálně zvolená strana. Já jsem zastáncem přímé demokracie, ale jen do určité míry,” dodal pro Novinky nově zvolený šéf horní komory.

Kubera rovněž zmínil prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha, který má podle něj v Senátu dobré šance být schválen za ústavního soudce. Gerloch o tom, že mu Zeman kandidaturu na ústavního soudce nabídl a že se k návrhu kloní kladně, mluvil před dvěma týdny po schůzce s prezidentem. „Podle mého názoru má dobré šance v Senátu,“ řekl. Dodal, že poprosil Zemana o to, aby přišel do horní komory svůj návrh odůvodnit.

Vztahy mezi Zemanem a Senátem výrazně ochladly. A to zejména z toho důvodu, že se horní komora několikrát ohradila proti prezidentovým kontroverzním výrokům například v zahraniční politice nebo v otázce jmenování profesorů. Zeman také opakovaně hovořil o vyhladovění Senátu, tedy že by mu nebyly poskytnuty peníze z rozpočtu. Podle Kubery to Zeman nemyslí vážně, protože ví, že stejným způsobem by mu „vydusili Hrad“.