Kuleba: Zastavení dodávek zbraní válku nezastaví, výběr velvyslance finišuje

ČTK

Řešení pro konec konfliktu na Ukrajině nevede skrze zastavení dodávek zbraní, naopak konec jejich poskytování by válku neukončilo, ale vedlo by k utrpení a úmrtí ještě více lidí. Ve svém projevu na poradě českých velvyslanců v Černínském paláci to v pondělí řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. | Foto: Profimedia