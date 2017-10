Kulhánek má poslaneckou podporu pro kandidaturu na prezidenta

Mezi účastníky lednových prezidentských voleb se zařadí i bývalý šéf mladoboleslavské automobilky Vratislav Kulhánek. K dispozici má 23 podpisů poslanců. Na tiskové konferenci to řekl miliardář a předseda obnovené ODA Pavel Sehnal, který Kulhánkovi kandidaturu platí. Kulhánek podle něj už minulý týden kandidaturu oznámil na ministerstvu vnitra. K dispozici má také 35 tisíc podpisů voličů.

Uchazeči o účast v lednových prezidentských volbách se musí prokázat podpisy padesáti tisíc občanů, deseti senátorů nebo dvaceti poslanců. Hranici občanských podpisů už překročili současný prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel Michal Horáček.

Senátorské podpisy sehnali bývalý český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer i místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Kubera ale svou kandidaturu dosud nepotvrdil. O Hrad se díky 22 poslaneckým podpisům bude ucházet také prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Kulhánek v září v rozhovoru pro ČTK řekl, že úlohu prezidenta považuje spíše za reprezentativní. Při dodržování prezidentských pravomocí by nechtěl jít k hraně ústavy, natož na hranu nebo za ni. Kdyby byl bývalý šéf Škody Auto na Pražský hrad zvolen, neuděloval by milosti a omezil by počet lidí oceněných státním vyznamenáním. Na zahraniční cesty by chtěl jezdit hlavně do okolních zemí a na západ od českých hranic.

Za priority, které by chtěl prosazovat, Kulhánek označil zvýšení prestiže sportu a snahu dostat ke sportování děti. Zemanovi, kterého považuje za největšího soupeře, vystavil za část působení na Hradě trojku, za další "tučnou čtyřku".

Zapojení do struktur Evropské unie a NATO považuje za samozřejmé, i když vztah k Evropské komisi má negativní. Evropská unie podle něj dělá chyby, ale účast v ní považuje za nejlepší variantu. Byl by pro zahájení příprav na zavedení eura.