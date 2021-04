Kulhánek patří k dlouholetým spolupracovníkům špiček sociální demokracie, radil bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a nyní patří do nejbližšího okolí Hamáčka. „Je před vámi těžký úkol. Hájení národních zájmů České republiky,“ řekl po jmenování Kulhánka prezident Zeman. Prezident rovněž apeloval, aby se národní zájmy neztotožňovaly s nacionalismem. Hájení národních zájmů vidí Zeman v hájení zájmů ekonomických.

„Řiďte se vlastním rozumem a radami skutečných odborníků,” doporučil Zeman novému ministrovi.

Ke kauze, která v posledních dnech hýbe Českem, že se důstojníci ruské vojenské tajné služby GRU pravděpodobně podíleli na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014, se prezident nevyjádřil.

"Je jmenován v těžké době. Česká republika musí reagovat na neoprávněné vyhoštění našich diplomatů," řekl při příležitosti jmenování nového šéfa české diplomacie premiér Andrej Babiš.

"Těším se na spolupráci jednak při oslovování spojenců na podporu našich kroků, ale také v evropské agendě a při přípravě českého předsednictví v EU," dodal předseda české vlády.

Kulhánek: Přistupuju k funkci s pokorou

Kulhánek v souvislosti s diplomatickou krizí mezi ČR a Ruskem zmínil, že aktuální doba není ohledně zahraniční politiky snadná. "Přistupuji proto k funkci s velkou pokorou a zodpovědností," uvedl. Je přesvědčen o tom, že v nelehké misi se může spolehnout na zkušené diplomaty a úředníky.

Za první ze svých priorit označil kontinuitu zahraniční politiky. "Chci prosazovat české národní zájmy včetně aktivní ekonomické diplomacie v úzké spolupráci s podnikatelskými svazy," uvedl Kulhánek. Chce také řešit témata spojená s covidem-19 a cestováním a plnit české závazky v EU a NATO, kde chce sebevědomé vystupování ČR. "Tyto organizace jsou klíčové pro naši bezpečnost a prosperitu," uvedl.

Za důležité považuje také to, aby česká zahraniční politika "mluvila jedním hlasem". Chce se snažit hledat cesty k dohodám nejen v zahraničí, ale i mezi aktéry na domácí scéně, byť se to může někdy zdát složité.

Kulhánek pracoval od poloviny července 2018 jako Hamáčkův náměstek na ministerstvu vnitra, dříve byl jeho parlamentním poradcem, když Hamáček předsedal Sněmovně. Jako náměstek pracoval také na ministerstvech obrany a zahraničí. Působil i v čínské společnosti CEFC Europe. Kvůli tomu jeho nominaci kritizovala opozice.

Na post ministra zahraničí byl Kulhánek nominován poté, co funkci odmítl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Odvolání Petříčka navrhl Hamáček poté, co nad ním zvítězil ve volbě stranického předsedy. Zdůvodnil to tím, že ČSSD musí působit jednotně. Jeho konec v Černínském paláci dlouhodobě požadoval Zeman.