Ke jmenování nového ministra kultury došlo krátce po jedné hodině odpoledne. Prezident následně Zaorálka v krátkém projevu vyzval, aby se věnoval záchranně kulturních památek. A to třeba i na úkol živé kultury.

„Kulturní památky netleskají, kulturní památky mlčí a chátrají. Přitom jsou právě tyto památky markanty české krajiny. A my jsme nedokázali tyto markanty, které vytvořili naši předci, téměř doplnit něčím jiným. Je to naše ostuda, ale tak se alespoň snažme zachránit to, co postavili jiní,“ řekl Zeman podle České televize.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš nového ministra kultury hned po jmenování uvedl v Nosticově paláci do funkce. Zaorálek se tak do vlády vrací přibližně dva roky poté, co skončil na ministerstvu zahraničí.

Spor o ministerstvo kultury

Spor o ministerstvo kultury zaměstnával politiky čtvrt roku. Tehdejší ministr Antonín Staněk sice v polovině května podal demisi, Zeman ji ale nepřijal. Premiér Andrej Babiš poté na žádost ČSSD navrhl Zemanovi odvolání Staňka a jmenování Šmardy. Prezident po řadě jednání nakonec odvolal bývalého ministra ke konci července.

Následně však oznámil, že nehodlá jmenovat Šmardu, protože ho nepovažuje za kompetentního. Babiš, který se dříve Šmardy zastával, se poté připojil k Zemanově kritice místopředsedy ČSSD. Minulý týden Šmarda uvedl, že se nominace vzdává.

Šéf ČSSD Jan Hamáček jako nového kandidáta vybral Lubomíra Zaorálka. Někdejší ministr zahraničí vládní angažmá přijal i přesto, že patřil k odpůrcům vládní koalice s hnutím ANO. Se Zemanem se setkal v pondělí.