Čtvrtinová či třetinová kapacita, taková je aktuální návštěvnost kin. „V Atlasu hrajeme ve velkém sále, poslední týden jsme přidali dvakrát týdně jednu projekci v malém. V Evaldu dvě denně,“ říká vedoucí dvou pražských kin Ondřej Trantina.

„Atlas má od 11. května 356 diváků, loni jich přišlo za stejné období 3353.“ Nejvíce se tu chodí na filmy V síti, Králíček JoJo a Emmu. První z nich vede i aktuální žebříček kin, druhý je animák Frčíme, za ním česká komedie Chlap na střídačku

Senioři mají strach

Podobné je to i jinde, v Lucerně bodují i Gentlemani a artové snímky, jaké by jindy diváci tolik nevyhledávali: gruzínský Dokud se tančí a čínsko-americká Malá lež. „Myslel jsem, že lidi film o Číňanech vysklí, protože na ně budou mít vztek, ale chodí,“ diví se šéf kina Bedřich Němec.

Senioři se ale stále bojí. „To se dalo čekat,“ poznamenává Němec, jenž musel poslat pod lékařský dozor i jednu z pracovnic, která psychicky neustála tlak z bezpečnostních opatření a strach z lidí. Z premiér se v Lucerně upínají k Bourákovi Ondřeje Trojana, který vstoupí do kin 11. června, a 3Bobulím, jež se představí dva týdny poté. Obě české novinky by mohly přivést do sálů více diváků.

Větším městským kinům se vede o trochu lépe, venkovská kina ale často hrají jen jednou týdně, nebo raději ani neotevřou. „Provoz je pro ně za stávajících omezení drahý, přibyly nákupy dezinfekce a častější úklid, ne každému kinu se to vyplatí. Musí se také řídit pokynem místního hygienika, který nemusí otevření povolit,“ vypočítává Jaroslav Pecka, tajemník Unie filmových distributorů s tím, že průměrná návštěvnost napříč republikou je teď maximálně šest sedm diváků.

Komu vadí bary?

Hraje jen kolem 140 kin, síť Cinema City stále vyčkává. Chce dát publiku servis, na jaký je zvyklé. Ani Jan Bradáč, šéf druhé sítě CineStar, která naopak promítá, nejásá. „Během května přišlo do kin 50 tisíc diváků, což je číslo, které občas udělají kina i za víkend,“ říká.

Nejhorší ale podle něj je, že vláda stále nechce povolit otevření barů: „Hospody praskají ve švech, ale občerstvení v kinosálech vadí. Na přímý dotaz nám bylo řečeno, že hosté hospod se znají, kdežto diváci ne. V restauracích se ale asi taky nescházejí jen početné rodiny. Rozum mi to nebere. Co ale čekat ve společnosti, kde se záchranář dočká trestního oznámení, když řekne, že mu chybí ochranné pomůcky?“