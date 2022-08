Na rozdíl od předešlé kampaně za vyřazení vajec z klecových chovů, kdy řetězce reagovaly téměř okamžitě, je tentokrát jejich reakce zdrženlivá. Nahradit rychlokuřata masem z volných nebo bio chovů by totiž znamenalo, že by Češi museli sáhnout hlouběji do peněženky nebo jíst drůbeže méně.