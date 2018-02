Kurdský politik Muslim: Rozhodnutí českého soudu bylo nezávislé, ne politické

Kurdský politik Sálih Muslim považuje své propuštění v Česku za rozhodnutí nezávislého soudu, který nepodléhá politickým tlakům. Sedmašedesátiletý muž to dnes řekl na dotaz ČTK na setkání s novináři. Odmítl tak kritiku Turecka, podle nějž je dnešní rozhodnutí o neuvalení předběžné vazby politické a znamená podporu teroristické organizaci. Muslim popřel, že by byl zapojen do teroristických útoků.

Sálih Muslim MuhammadFoto: CC BY-SA 3.0:Jan Bojer Vindheim/Wikimedia Commons

"Domnívám se, že to není rozhodnutí politické, ale právní," komentoval Muslim usnesení pražského městského soudu, které je pravomocné. Zdůraznil, že politická rozhodnutí vůči jeho osobě naopak dělá turecká strana. Turci Muslima spojují s bombovým útokem v Ankaře z března 2017, který podle nich zosnovala výkonná rada Kurdské strany pracujících. Dřívější zatykač z prosince 2016 ho pak spojil s jiným bombovým útokem, při němž zemřelo 29 lidí a dalších 87 bylo zraněno. Muslim dnes jakékoliv zapojení do těchto akcí popřel. "V té době jsem byl v Evropě. Jsem politik, nemám s tím nic společného. Co se děje uvnitř Turecka, nás nezajímá. Zaměřujeme se na situaci na severu Sýrie," řekl. Zatykači vydanému Nejvyšším soudem v Ankaře nepřikládal význam. Poukázal na to, že v Evropě bez problémů pobývají i další lidé, které Turecko řadí na seznam nejhledanějších teroristů. ČTĚTE TAKÉ: Kurdský politik Muslim je na svobodě. Turecko viní Prahu z podpory terorismu Muslim dále uvedl, že se ho turecká vláda snaží umlčet, protože v Evropě upozorňuje na zabíjení kurdských civilistů v Sýrii. Tvrdí, že byl do Prahy pozván na třídenní oficiální konferenci "českými velvyslanci a velvyslanci dalších států", které však nejmenoval. Zadržen byl v samotném závěru setkání v hotelu Marriott, kde bydlel. Vylíčil, že policisté zaklepali na dveře jeho pokoje, ověřili si jeho totožnost a pak řekli, že na něj mají zatykač. Policisté se podle něho chovali profesionálně a dělali svoji práci. Zatčení označil za klidné. "Respektoval jsem je. Byl jsme překvapen. Předtím jsem byl v Bruselu nebo v Německu. Neschovávám se," podotkl Muslim. Na adresu české policie řekl, že pouze dělala svou práci. Žádné stížnosti ohledně svého pobytu v policejní cele neuvedl. ČTĚTE TAKÉ: Muslim je na svobodě. Turecký ministr vyloučil výměnu za odsouzené Čechy Politik nemá v plánu, že by někde v Evropě žádal o azyl. Muslimův právník Miroslav Krutina uvedl, že klient se nyní pravděpodobně bude dál pohybovat po Evropě, aby mohl pokračovat ve své politické práci. "Domov mám v Kobani," zdůraznil rodák ze severu Sýrie. Dodal, že chce dostát slibu, který dal soudu, a bude proto pokračovat v "mírové diplomacii" po Evropě. Muslim ve svém dnešním slibu soudu nespecifikoval způsob, jakým bude k dispozici pro případná další řízení. Muž počítá s tím, že by využil možnost videokonference. Pokud to bude nutné, pak přijede osobně, řekl. Podle Muslimova právníka je nyní případ na začátku, jelikož začala běžet lhůta, v níž musí Turecko požádat o jeho vydání. Krutina chce nyní vyčkat na dokumenty, které k případu zašle Turecko. Podle něj je také potřeba přezkoumat, zda je vydaný zatykač v souladu s právem. ČTĚTE TAKÉ: Šéf GIBS Murín: Babiš mě vyzval k rezignaci

Autor: ČTK