Květnou nedělí dnes začíná velikonoční pašijový týden

Jsme společností mnoha silných osobností a různých přístupů. Naší cílem je dlouhodobý efekt vzdělávání. Hledáme do svých řad školitele pro Olomouc se schopnostmi školit produkt a prodejní dovednosti u začínajících obchodních zástupců (nováčků). Pokud se nebojíte měnit myšlenkové vzorce, pak je právě tato pozice pravá pro Vás. Pracovní náplň školitele: snaží se vhodnou formou předat všechny znalosti či dovednosti jednotlivým nováčkům v oblasti: o produktu (elektřina, plyn) , o prodejních dovedností , připravuje podklady a prezentace pro školení, studijní materiály a manuály , věnuje se cílenému získání zpětné vazby z celého školení a případné optimalizaci.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 20 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci PR&HR Marketingoví specialisti na 1 úvazek. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Baví vás vytvářet a realizovat nové věci? Jste studentem VŠ a hledáte stabilní přivýdělek?, Výborně, můžeme Vám nabídnout zajímavou pracovní pozici s možnou dlouhodobou perspektivou! , Co bude Vaší náplní práce? Podpora employer brandu - správa sociálních sítí, aktualizace webových stránek, atd. On-line HR marketing – správa a nastavování reklamních kampaní, tvorba grafických podkladů, sledování marketingových nástrojů a jejich efektivity, spolupráce na firemních kampaních, další kreativní aktivity v rámci práce na Personálním oddělení. , Co od Vás požadujeme? SŠ vzdělání, výhodou v oblasti personalistiky – vhodné pro VŠ studenty, komunikativní znalost AJ, orientace v grafických programech, příjemné vystupování, otevřené a vstřícné jednání, komunikativnost, loajalitu a samostatnost. , Co Vám můžeme nabídnout? Zajímavou práci ve stabilní zahraniční společnosti, každoroční valorizaci platu, samostatnou pracovní pozici v zajímavém oboru, stabilní zázemí zahraniční společnosti, moderní pracovní prostředí a práci v menším kolektivu, motivující platové ohodnocení a zajímavé benefity, nástup: možný ihned, pracovní doba: pružná pracovní doba., V případě zájmu se hlaste telefonicky, nebo e-mailem., Místo výkonu práce: Vrchovská 1813, Čáslav. Pracoviště: Ljunghall s.r.o., Vrchovská, č.p. 1813, 286 01 Čáslav. Informace: Eva Krajčírová, +420 731 156 570.