Na základně albertských deratizérů ve městě Langdon zvoní každou chvíli telefon. Volají zoufalí starostové měst a hygienici z celého světa. Ať už jsou z Irska, Itálie, z New Yorku nebo Nového Zélandu, všichni se ptají na jednu a tutéž věc: Jak se jednou provždy zbavit potkanů, kteří se množí tak rychle, že ani plošná deratizace obvykle nezmůže víc, než jejich populaci dočasně omezit?

Padesát let na stráži

Mužem, který je vrchním velitelem v boji proti neuvěřitelně životaschopným hlodavcům v této převážně agrární kanadské provincii na jihozápadě země, je Phil Merrill, který vede místní deratizéry už téměř 50 let. Čtyři miliony jejích obyvatel, žijících na území větším než Francie, už prý dnes nevědí, jak potkan vypadá. A to ani ve velkých městech, jako je Edmonton nebo Calgary.

„V této válce vítězíme, protože jsme mimořádně důslední a dokázali jsme naučit místní starosty i farmáře, aby potkany nepodceňovali,“ říká v rozhovoru pro britskou rozhlasovou stanici BBC. „Můžeme s hrdostí říct, že v naší provincii nepřežívá žádná kompaktní populace potkanů, která by se dále rozmnožovala. Přesto se musíme mít na pozoru, protože v kamionech se k nám občas dostanou od sousedů,“ vysvětluje a dodává, že boj proti potkanům lze vyhrát až po několika dekádách jejich důsledného vybíjení.

V Albertě do něj začali investovat v roce 1971, ale první výsledky se dostavily až na konci 90. let. V současné době je provincie bez potkanů i díky tomu, že v určených kontrolních zónách na jejích hranicích provádějí deratizéři každého půl roku kontroly a preventivní deratizační práce, aby k nim tito škůdci nemigrovali od sousedů.

Před 15 lety bylo v Albertě dokonce zakázáno chovat potkana jako domácího mazlíčka. To proto, že se v domácích podmínkách často přemnožili a jejich majitelé je vypouštěli ven, kde hlodavci do pár měsíců založili novou, prudce rostoucí populaci.

Vítězná válka proti potkanům v Albertě je jistě příkladem hodným následování, problém je v tom, že zatím nikde na světě nevede k takovému úspěchu jako na jihozápadě Kanady. Například v New Yorku je jich každým rokem víc a víc navzdory tomu, že plošná deratizace probíhá každých šest měsíců, v indické Bombaji, která je šestým největším městem na světě, jsou hlavní příčinou častých požárů automobilů, protože dokážou rozkousat takřka vše, dokonce i plech. A hodně dobře se jim daří i v našich městech.

Jak jsem potkal potkana

Zážitek, který by nepřál ani nejhoršímu nepříteli, zažil autor těchto řádků v bytě svého známého v pražských Vršovicích vloni na podzim. Při usedání na toaletu si na poslední chvíli všiml, že se v míse uvelebil potkan, vyděšeně vyskočil s kalhotami na půl žerdi a zařval hrůzou. Ještě několik měsíců poté mu při každé návštěvě toalety běhá mráz po zádech, obzvláště při pomyšlení, co by se stalo, kdyby hlodavec svými ostrými zoubky zaútočil.

Experti podobných nepříjemných setkání člověka s potkanem evidují stále více. Za jejich příčinu označují hlavně plýtvání jídlem a jeho vyhazování do dřezu nebo právě do záchodu. Veškerý potravinový odpad je pro potkaní populaci velkou vzpruhou a umožňuje jim rozmnožovat se ještě rychleji. Navzdory tomu, že nekonečný boj proti potkanům stojí spousty peněz (v krajských městech přijde na desítky milionů korun).

Jen Pražské vodovody a kanalizace zaplatily minulý rok za deratizaci pět milionů korun, letošní plošná deratizace v kanálech pod metropolí, kde jich žije podle odhadů šest až osm milionů, začala před několika týdny a bude pokračovat až do října. Vodárna Plzeň investuje každý rok do deratizace tři miliony, Ostravské vodárny a kanalizace 2,5 a Brněnské vodárny a kanalizace 1,3 milionu korun.

Situace se výrazně liší podle regionů. Zatímco v Karlových Varech město nemusí pořádat plošnou deratizaci vůbec a za řešení aktuálních případů zaplatilo minulý rok pouze 37 tisíc korun, Zlín nebo České Budějovice musí k plošné likvidaci hlodavců přistupovat dvakrát do roka a procedura města stojí stovky tisíc. Liberec dokonce každý rok provádí plošnou deratizaci ve třech kolech, i tak tam potkanů stále přibývá.

Potkan není krysa



Potkanům v poslední době kromě jiného nahrávají i mimořádně mírné zimy. Po nich přichází na jaře výrazný populační boom a jejich přemnožení, kdy začnou ve velkém množství vylézat z kanalizace, obtěžovat lidi a roznášet infekční choroby jako je například salmonela. Přemnožení potkanů s sebou ve městech navíc přináší i zvýšení výskytu klíšťat, jejichž jsou právě hlodavci nejčastějšími hostiteli a šiřiteli. Potkan je přitom neuvěřitelně plodné zvíře. Za rok dokáže jeden pár přivést na svět při šesti až sedmi vrzích až 70 potomků.



Lidé potkany velice často zaměňují za krysy. Oba druhy jsou si na první pohled podobné, krysy ale bývají menší a zbarvené do černa, zatímco potkan je šedohnědý až hnědý. Krysa má vůči hlavě podstatně větší a méně osrstěné uši a ocas má – oproti potkanovi – delší než tělo. Také oči má větší. Nápadným je rozdíl i u ocasu: zatímco potkan ho má kratší než tělo, krysa naopak delší.



Krysy jsou naším původním druhem, potkani se k nám začali šířit až na přelomu 18. a 19. století a postupně je vytlačili. Jan Hanzák ve své knize Světem zvířat v roce 1975 dokonce napsal: „Pokud jde o Čechy, uvádí se, že už roku 1871 je tu krysa úplně vyhubena. Jako příčinu možno v prvé řadě označit postupné ubývání dřevěných staveb.“ Od té doby se sice české krysy poněkud vzpamatovaly, ale potkani v Česku pořád jasně dominují. Až tedy někde ve městě, na skládce nebo u vody uvidíte krysu, s velkou pravděpodobností půjde ve skutečnosti o potkana. A jak to tak vypadá, nebude letos o podobná setkání nouze.

ONDŘEJ MRÁZEK