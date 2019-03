Kalamitní stav pro Karlovarský a část Plzeňského a Středočeského kraje vyhlásil ČEZ už v neděli večer. O půlnoci firma vyhlásila kalamitu i v dalších sedmi krajích, kde působí.

Kolem půlnoci evidoval ČEZ přes 300 poruch na vedení vysokého napětí a bez elektřiny bylo více než 320 tisíc odběrných míst. "Děláme vše pro to, abychom opravili co nejvíce poruch, bohužel situace v terénu a orkán v plné síle nám to nedovoluje," uvedla mluvčí společnosti ČEZ Distribuce Soňa Holingerová.

Kalamitní stav vyhlásila v neděli večer i distribuční společnost E.ON, a to na jihu Čech a na Vysočině. K nejpostiženějším regionům patřily v neděli večer oblasti kolem Velkého Meziříčí a Velké Bíteše na Vysočině a také Českokrumlovsko, Prachaticko, Strakonicko a Jindřichohradecko v jižních Čechách.

Silný vítr "neušetřil" ani Prahu. Hasiči v hlavním městě zasahovali do šesté hodiny ranní u celkem 35 případů. "V noci vítr poškodil lešení na domě v ulici Rostislavova v pražských Nuslích, hasiči ve spolupráci s policií museli evakuovat cely dům do připravených evakuačních autobusů," uvedla hasiči na twitteru.