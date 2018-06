Kvůli sousedským sporům mizí z nádrže voda. Tu však potřebují hasiči

Horské obci Stříbrná na Sokolovsku hrozí, že hasiči v případě požáru narazí v tamní vodní nádrži na nedostatek vody, která slouží jako zdroj požární vody. Ta z přilehlého Stříbrného potoka přestala do nádrže přitékat. A to kvůli sousedským sporům.

Majitel rekreačního areálu Jindřích Flégr ze Stříbrné ukazuje na vodní nádrž, do které nyní neproudí voda a z druhé strany jen odtéká. Sám by se chtěl o nádrž a okolí postarat. Nájemné mu ale přišlo vysoké.Foto: Deník / Jiří Drozdík

Jeden z místních obyvatel totiž odstranil pomocí těžké techniky přítokové potrubí. Vodní nádrž patří samotné obci. Dlouhé roky rybník používal obyvatel obce a zastupitel Antonín Kolda pro chov ryb. Spory začaly v době, kdy ho začal užívat i Jindřich Flégr, který v obci koupil rekreační areál a své podnikání chtěl zatraktivnit pomocí sousedního rybníka.

„Začal jsem se o rybník zajímat, protože jsem chtěl, aby na něj mohly děti na člunech. Obec s tím neměla žádný problém. Ten začal, až když jsem si ho chtěl pronajmout. Moje představa byla, že rybník vypustím, opravím a vyčistím, aby ho mohla využívat moje klientela i široké okolí. Pan Kolda mi však zakazoval čluny, že tam chová ryby. Vystupoval jako jakýsi ekolog obce, že tam nesmím stavět nad potokem lanové překážky a podobně. To jsem měl přitom vyjednané s Povodím Ohře. Pak mě napadl, že jsem mu vylovil ryby za 30 až 50 tisíc korun. Pak se naštval a řekl, že ryby už tam chovat nebude, vytrhl potrubí, a do nádrže tak nyní nepřitéká voda a z druhé strany pozvolna odtéká,“ vylíčil Jindřich Flégr.

Okolnostmi kolem rybníka se dokonce bude zabývat policie. Flégr totiž podal trestní oznámení. Má za to, že rybník byl užíván v rozporu se zájmy obce.

Zastupitel Antonín Kolda Deníku řekl, že mu s Jindřichem Flégrem došla trpělivost. „V podstatě si na obecních pozemcích dělá, co chce. Jde o malicherný spor, ale já si vzal jen to, co mi patřilo. Trubky jsme tam instalovali před více než dvaceti lety, kdy velká voda poničila tehdejší náhon. Zajistili jsme tak nový přítok vody. K tomuto řešení jsem přistoupil poté, co nebyla s panem Flégrem možná jakákoliv dohoda. Mám svědka na to, že nám slovil množství ryb. Když jsem ho vyzval, aby koupil nové, odmítl to. Proto jsem řekl, že na rybníku končím,“ řekl Kolda.

Odmítl, že by rybník užíval na úkor obce. „Jeho užívání prošlo v roce 2001 obecní radou i zastupitelstvem,“ dodal. Poukázal na to, že obec Jindřichu Flégrovi odsouhlasila pronájem pozemků. Ten to ale nakonec kvůli výši pronájmu odmítl.

Jak se Deníku podařilo zjistit, Kolda si se svým kolegou v roce 2001 požádal o pronájem této vodní nádrže. Zastupitelstvo tehdy neschválilo pronájem za účelem chovu ryb. Zastupitelé ale schválili chov ryb v požární nádrži s tím, že nádrž nebude nikdy oplocena a bude k ní volný přístup. Podle starosty Libora Břízy se teď obec ocitla v těžké situaci, kterou musí intenzivně řešit.

„Protože jde o umělou vodní nádrž, která je zdrojem požární vody, máme povinnost zajistit, aby tam voda prostě byla. Hledáme nyní řešení, jak to udělat,“ řekl Bříza. Obec už oslovila autora tamního protipovodňového plánu, obrátila se na Povodí Ohře a dotčený úřad.