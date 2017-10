Kvůli tričku s mešitou bylo v Pardubicích u voleb opět rušno

/FOTOGALERIE/ Volby v Pardubickém kraji byly poklidné. Až na xenofobní aktivisty je nikdo nenarušoval.

Volby v Pardubickém kraji se odehrály bez narušení. Vyjma pátečního incidentu, kdy policie v Pardubicích na Základní škole Bratranců Veverkových musela upozornit předsedu volební komise na to, že jeho místopředseda porušil zákon o volbách.



Do sobotní čtrnácté hodiny nezaznamenala Policie České republiky na Pardubicku a Chrudimsku žádný další incident v souvislosti s volbami či volebními místnostmi," uvedla mluvčí pardubické policie Eva Maturová. Stejný klid měla i východní část kraje. "Na Svitavsku a Orlickoústecku se volby odehrály v poklidu," doplnil svitavský policejní mluvčí Ondřej Zeman.

Klidné volby hlásí i pardubická městská policie. Jediným zaznamenaným incidentem tak bude agitace přímo ve volební místnosti, o které jsme už v pátek informovali. Místopředseda volební komise ve volební místnosti asi půl hodiny seděl v tričku s přeškrtnutou mešitou a symbolem Evropské unie. Až teprve na výzvu policistů jej předseda poslal tričko převléknout.

Symboliku odkazující na znak kandidující strany, konkrétně v tomto případě Bloku proti islamizaci, zapovídá ve volebních místnostech a jejich okolí volební zákon.

Mnoho povyku pro mešitu. Podruhé

Hlasité pozdvižení v téže volební místnosti dnes krátce před uzavřením způsobil protiislámský aktivista Martin Duben, který sice odvolil již včera, dnes se však komisi jal vysvětlovat nesprávnost jejího postupu s tím, že šlo o jiný obrázek přeškrtané mešity, než má strana vlastně ve znaku a že jde o cílený útok sdělovacích prostředků. Členy volební komise byl po této výtržnosti vykázán ven.

"Povyk, který dělal ve volební místnosti vytáhl na chodbu i členy jiných volebních komisí, kteří se šli podívat co se děje. Cestou ven ze školy pak obořil i na mě," popsal fotograf Deníku Luboš Jeníček, který v jiné místnosti čekal na začátek sčítání volebních hlasů.

Původní obrázek se od znaku strany skutečně v detailech liší, v seznamu kandidujících stran je však Blok proti islamizaci jediným subjektem, který má ve znaku přeškrtnutou mešitu. Zaměnitelnost znaků tak je přinejmenším zjevná.



Porušení zákona touto symbolikou ve volební místnosti potvrdil krom policie i Krajský úřad Pardubického kraje. "Ano, k pochybení došlo. Předseda komise jej vyřešil zjednáním nápravy tak, že dotyčného člena poslal se převléknout," uvedl Cyril Štangl za oddělení vnitřních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje, který dohlíží nad volbami.

Ostuda při pietě v Ležácích

Xenofobní agitace na nepatřičných místech není ostatně pro antiislamisty novinkou.



Konkrétně již zmíněný aktivista Martin Duben v roce 2016 zneužil pietu v bývalé osadě Ležáky k propagaci dnes již zaniklého Bloku proti islámu. Na pietní akt se dostavil ve svém plášti s přeškrtanou mešitou na zádech. Plášť na výzvu pořadatelů musel sundat. Na věnce k obětí padlých však přišpendlil placky opět se symbolem přeškrtaných mešit.

Za zneužití pietního aktu se zřejmě i sami aktivisté styděli či ho chtěli před organizátory utajit, proto se organizátorům neohlásili jako Blok proti Islamizaci či islámu (grafická podoba znaků je téměř totožná - přeškrtnutá mešita), ale jako Koalice nezapomeneme.

„Pro mě je to propagace násilí, protože to je proti islámu. Přeci jen je zde nějaká svoboda lidských práv a vyznání zaručená ústavou. Sem na pietní místo takové projevy prostě nepatří. Nemají tam chodit s tímto označením. Pakliže jdou uctít ty, kteří za nás položili životy, nemá to se současnou politikou nic společného. Je to otázka morálně etické roviny a ta nám mnohdy chybí," uvedl tehdy ředitel památníku Milouš Červencl.



Ještě ostřeji tehdy na xenofobní symboliku na místě ležácké tragedie reagovala místopřesedkyně senátu Miluše Horská.



„Myslím si, že se zneužívá situace a demokracie, která zachovává možnost svobodně se vyjádřit. Je a bude vždy málo razantní i proti zneužívání pietních míst," komentovala událost Miluše Horská.



„Myslím, že v tomto případě si to organizátoři měli pohlídat, aby nedocházelo k takovým excesům, protože si myslím, že tyto islamofobní partičky opravdu nemají co dělat v Ležácích. I v rámci demokracie by se v tomto mělo přitvrdit a měli by být nekompromisně posláni pryč," konstatoval Miluše Horská.