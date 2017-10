Kvůli vichřici nejezdí vlaky mezi Chebem a Plzní a na dalších 20 tratích

Stavba nového domu bývá na dlouhé lokte. Může být sebelépe naplánovaná, stejně se v jejím průběhu dříve či později vynoří nějaká prodleva či zdržení. Čas je zkrátka na stavbách nedostatkovou veličinou. A protože čas jsou také peníze, s prodlouženou dobou výstavby se zvyšují i vedlejší náklady se stavbou spojené. Pokud se chcete nastěhovat do nového domu co nejdříve, využijte výhod montované stavby, která zkracuje dobu výstavby o měsíce. Nemusí to být nutně dřevostavba.