Kyberkriminalita roste, postihuje obce i školy

Za posledních pět let vzrostl počet trestných činů na internetu téměř na dvojnásobek, vedle podvodů se jedná o výhrůžky i neoprávněné nakládání s osobními údaji.

Osmadvacetiletý muž z Liberce se těšil na krásný nový byt, ve kterém se zařídí po svém. Začal proto procházet na internetu nabídky pronájmů. Vyhlédl si jeden a domluvil se s inzerentem, že mu zašle na protiúčet přes realitní kancelář klíče od nového domova, což obratem potvrdila i ona firma.

Prudký nárůst

„Mladík si ověřil, že firma, kterou doposud neznal, skutečně existuje, nepojal podezření, že by se mohlo jednat o podvod, a tak na číslo účtu zaslal přes 18 tisíc korun,“ popisuje případ mluvčí policie Vojtěch Robovský. Jenže ejhle, ač peníze odešly, klíče mu nebyly doručeny.

Proto muž zavolal realitce, kde se dozvěděl, že e-mail, přes který si s ní psal, není její, ale podvodníků. „Inzerent s ním nekomunikuje a peníze ani byt v nájmu nemá,“ dodal Robovský.

Tento případ není ani zdaleka ojedinělý. Podle dat, která si Deník vyžádal od Policejního prezidia, se jich loni stalo 5654, což je o 13,3 procenta více než předcházející rok. Oproti situaci, která byla pět let předtím, narostl počet případů dokonce o čtyři pětiny.

Mezi trestnými činy spáchanými přes internet dominují podvody, ale lze tam nalézt i rasově motivované útoky, sexuální nátlak či navádění k potratu.

Policie zbrojí

Data za letošní rok ještě nejsou zkompletována. K nárůstu však dochází i letos. „Kyberkriminalita je jediným druhem kriminality, u které pozorujeme dlouhodobě nárůst,“ zaznělo nedávno v Jihlavě na mezinárodní konferenci věnované internetovým podvodům a šikaně. Policie tak musela přikročit k posílení týmů, které se bojem s kyberkriminalitou, finančními zločiny a souvisejícími věcmi zabývají. Vláda koncem října oznámila, že nabere přes 150 nových specialistů.

„Problematikou kybernetického zločinu se zaobírá v rámci České republiky více než 300 policistů,“ konstatoval v té souvislosti policejní prezident Tomáš Tuhý. Není však prý s tímto počtem spokojený, ideální by prý bylo zvýšit počet těchto expertů o dvě třetiny.

Případ s pornografií

Do problémů se ovšem lidé a instituce nemusejí dostat pouze jako podvedení. Mohou se – nechtěně – ocitnout i v roli obviněných. „Řešili jsme například případ nemocnice, v níž někdo zabíral ležící pacienty a přenášel to přes internet,“ říká Martin Medvěd ze společnosti MIIA, specializující se v kybernetickém prostoru na zabezpečení firem i jedinců. Nemocnice nabízela veřejně dostupnou wi-fi, takže se ne-oprávněně ocitla mezi podezřelými právě ona. Podobně prý zaznamenal případ obce, přes jejíž veřejnou síť si někdo objednával pravidelně z e-shopu zboží, jež nevyzvedával. Obec pak musela čelit trestnímu oznámení.

Podobnou zkušenost má i obec Studená na Jindřichohradecku. Policie se na ni před časem obrátila s podezřením, že někdo její veřejnou síť zneužívá pro sledování dětské pornografie. „Ale tenkrát nebyla povinnost ani možnosti sledovat, kdo by to mohl být, takže jsme nedokázali nic sdělit,“ říká Roman Horký, který má v obci podobné věci na starost. Aby podobným problémům obec zabránila, zabezpečila síť tak, že se lidé musejí v síti dobrovolně registrovat pomocí svého telefonního čísla. „My nevidíme, kdo sleduje jaké stránky. Je to z naší strany anonymní. Ale v případě potřeby se to dá dohledat,“ dodává Horký.

S podobnými problémy se pak podle expertů mohou potýkat i školy, kde nedostatečně zabezpečené sítě mohou vést k šikaně žáků.