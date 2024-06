Kyberšikana se odehrává skrytá ve whatsappových skupinách i veřejně před velkým publikem na internetu. Na začátku může být neopatrnost, ale i nevinný příspěvek. Odborníci varují před zveřejňováním fotografií z útlého dětství, které je snadné zneužít. Oběti by si měly uschovat důkazy o kyberšikaně a vyhledat pomoc u dospělých.

Martin Kožíšek radí rodičům, jak poznat oběť kyberšikany. | Video: Deník/Zuzana Hronová

Když na workshopu o kyberšikaně během květnového Veletrhu mediálního vzdělávání pořádaného Člověkem v tísni měli přítomní učitelé vylíčit své zkušenosti, hned několik jich zmínilo kyberšikanu v diskusní skupině aplikace WhatsApp. Žáci si v ní založí chat, do něhož nepozvou jednoho či více spolužáků a toho zde pomlouvají. Někdy se o takové skupině kantor dozví od sdílného dítěte. Zakročit je složité. Když žáky donutí dotyčného přidat a v chatu nikoho nepomlouvat, založí si novou skupinu. Jde o jeden z mnoha projevů kyberšikany, tedy opakované agrese vůči jedinci v online prostředí.

Přítomné pedagogy a jejich zkušenosti s kyberšikanou pozorně poslouchal přednášející – odborník na rizikové chování na internetu ze sdružení CZ.NIC Martin Kožíšek. Stál u zrodu sociálních sítí Lidé.cz a Spolužáci. Když viděl, s jakými hrozbami se mohou uživatelé na sítích setkat, zaměřil se na prevenci. „Vy jako učitelé nemáte moc šanci v takovém chatu zasáhnout. Když je donutíte, aby do skupiny dotyčného zařadili, udělají si novou a zase ho tam nedají. Řešením může být zákaz telefonů ve škole. Ale nejdůležitější je prevence,“ poradil jim.

Chytrý mobil jako dárek pro dítě? Je nutné nastavit pravidla, radí expert

V preventivních programech se děti dozvědí, na co si dát pozor: zamykat si mobil po pár vteřinách nečinnosti, nastavit silná hesla, aby jim nikdo nepronikl na účet, nevydával se za něj a nezcizil mu citlivé fotky. Nebo že mají pečlivě zvážit, co na internet umístí. I zdánlivě nevinné příspěvky se mohou stát terčem zesměšňujících či nenávistných reakcí. Prevence může být zaměřena i na posilování dobrých vztahů a bezpečného prostředí ve třídě.

„Kyberšikana nezanechá modřiny jako klasická šikana. Dítě ale může být zádumčivé a uzavírat se do sebe. Nemusí to být dáno jen jeho pubertou,“ poznamenal Kožíšek.

Uvnitř whatsappové divočiny

Učitelka na Pedagogické fakultě ústecké univerzity Alice Hradecká působí i jako školní psycholožka, supervizorka učitelů či mediátorka. Na základní škole řešila případ whatsappové skupiny čtyř devítiletých dívek, říkejme jim třeba Adéla, Beáta, Cilka a Dana. Adéla a Beáta v chatu útočily na velké kamarádky Cilku a Danu. Cilka začala posílat Adéle hlasové zprávy, v nichž urážela Danu. Přidávala na agresivitě a vyhrožovala, že Danu zabije. „Dívka vždy počkala, až si její hlasovky Adéla poslechne, a pak je smazala. Proto bylo zpočátku těžké shromažďovat důkazy,“ vylíčila Hradecká. Jedná se o tzv. soukromou kyberšikanu, tedy bez publika. Hlavním cílem je zastrašit a vydírat.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ KYBERŠIKANY Oběť: Nejednat ukvapeně, uschovat si důkazy pro vyšetřování, ukončit komunikaci s pachatelem, blokovat ho. Oznámit kyberšikanu dospělým či se svěřit Lince důvěry. Rodič: Spojit se se školou, poradnou E-Bezpečí, případně s Dětským krizovým centrem. V závažnějších případech se obrátit na sociálku či policii. Škola: Nabídnout podporu žákovi-oběti, uklidnit ho, informovat rodiče, pomoci zajistit důkazy, věc vyšetřit, nastartovat krizový plán, zapojit metodika prevence.(Zdroj: Manuál MŠMT)

Podle Hradecké by učitelé neměli před kyberšikanou mezi spolužáky zavírat oči, ani když se odehrává mimo vyučování. Má totiž i tak velký vliv na vztahy mezi žáky a klima ve třídě. „Jestliže pocházejí agresoři a oběť ze stejné třídy, objevuje se šikanující chování i v ní, v podobě posměšků či urážek,“ upozornila. Školám doporučuje pomáhat oběti a jejím rodičům. Na schůzce jim poradit, jak dál postupovat a na které instituce se obrátit. Také pomoci shromáždit důkazy šikany ve školním prostředí. Sama škola totiž nemůže žáka potrestat za něco, co neprobíhalo v době výuky nebo v rámci jí pořádaných aktivit.



Také ministerstvo školství nabádá školy, aby konaly. „Mnohdy se obtížně posuzuje, do jaké míry probíhá kyberšikana ve škole. Posuzují se i dopady do vztahů a situace ve třídě. Na rozdíl od ‚běžné‘ šikany není k potrestání nezbytné, aby probíhala přímo ve škole. Škola by tedy kyberšikanu řešit měla. Je důležité vyhodnotit závažnost situace, zda zvládne případ řešit sama, nebo zda požádá o odbornou pomoc zvenčí,“ uvedla na dotaz Deníku mluvčí resortu Tereza Fojtová.

Spolužák na nočníku

Spustit kyberšikanu mohou nevědomky i milující rodiče nebo prarodiče, když se na internetu chlubí fotkami svých ratolestí - na nočníku, v bazénku, u moře. Veřejně přístupné snímky nahého batolete objeví po mnoha letech škodolibý spolužák. Dotyčnému začne peklo.

Má Česko první oběť výzvy z TikToku? Policisté řeší smrt jedenáctiletého chlapce

„Výzva Označ své kamarády na fotkách z dětství je velmi populární. Když žák nastoupí do nového kolektivu, často si své nové kolegy prolustruje na sítích,“ varoval Martin Kožíšek. Když dotyčného na snímku označí, dozvědí se o fotce všichni, kteří ho sledují.

Kyberšikana má mnoho podob: zesměšňování či výhrůžky na sociálních sítích, prolomení a zneužívání účtu či jeho zfalšování, zveřejňování citlivých fotek a videí dané oběti. Takové materiály lze dnes díky umělé inteligenci i snadno vyrobit. „Útok na síti nelze předvídat, dítě je v neustálém stresu, co se zase stane, až zapne telefon. Útočí na něj spousta identit. Má pocit, že ho nikdo nemá rád, ale klidně za tím může stát jeden člověk,“ popsal utrpení oběti Kožíšek. Upozornil také na to, že nemusí jít jen o outsidera, ale naopak i o velmi úspěšného žáka, jemuž někdo závidí.