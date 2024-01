Povodňový stav po vydatných deštích a tání sněhu platil ve čtvrtek před polednem asi na 60 měřicích místech. Třetí stupeň povodňové aktivity (SPA), ohrožení, zůstával na Vltavě v Českém Krumlově, a vystoupala na něj hladina Labe ve Vestřevi na Trutnovsku. Druhý stupeň značící pohotovost hlásilo kolem deseti stanic, na Labi platil v Litoměřicích, v Ústí nad Labem, kde voda kvůli nefunkční klapce u protipovodňové vany zaplavila část Přístavní ulice, a v Děčíně. Nejnižší povodňový stupeň bdělost zaznamenalo k poledni téměř 50 míst. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Hladina Moravy v Litovli jde opět nahoru. Podle předpovědi by v pátek měla dosáhnout 2.stupně povodňové aktivity, případně 3., tedy stavu ohrožení. Na snímku situace ve čtvrtek 4. ledna v 9:00. | Foto: Viktor Kohout, se souhlasem

Déšť nebo přeháňky byly do dnešního rána za uplynulých 24 hodin na většině území. Nejvíc jich spadlo na horách, kde byly srážky trvalejší, pouze v polohách nad 1000 metrů byly smíšené nebo sněhové. "Největší úhrny, 20 až 45 mm, byly zaznamenány v pohraničních horách Čech (Krkonoše, Jizerské hory, Orlické hory, Šumava) a v Jeseníkách. Stanice Pec pod Sněžkou zaznamenala do dnešního rána 47 mm," uvedl ČHMÚ.

Na nejvyšším třetím povodňovém stupni zůstává Vltava v Českém Krumlově, výška hladiny se od středečního odpoledne do dnešního rána zvedla jen minimálně, po ránu dosahovala 222 centimetrů, před polednem byla na 220. Hladinu ovlivňuje odtok z lipenské přehrady, který je vyšší než přítok. Způsobily to deště a tání sněhu na Šumavě v posledních dnech, kvůli čemuž se zvednul objem zadržované vody v nádrži. Povodí Vltavy bude do dneška pouštět z Lipna 90 metrů krychlových vody za vteřinu. Českokrumlovská radnice ve středu preventivně zabezpečila kritická místa, rozmístila u řeky asi 1000 pytlů s pískem.

Hladiny řek začaly znovu stoupat:

V Plzeňském kraji dopoledne dosáhla druhého povodňového stupně Otava v Rejštejně a v Sušici, v Karlovarském kraji drží pohotovost přehrada Skalka u Chebu. Nejnižší první stupeň povodňové aktivity značící bdělost zaznamenalo ráno osm stanic ve středních Čechách, dopoledne platil například na Sázavě v Kácově na Kutnohorsku a Nespekách na Benešovsku. V Libereckém kraji evidovali první stupeň například na Jizeře v Jablonci nad Nisou.

Situace na Labi

Horní Labe ve Vestřevi na Trutnovsku dosáhlo třetího stupně dnes v 11:40. Druhý stupeň platil v Královéhradeckém kraji na třech místech, a to na Orlici v Týništi nad Orlicí, Úpě ve Zlíči a na Cidlině v Novém Bydžově. Kvůli zvýšené hladině Orlice policie v noci na dnešek uzavřela zaplavenou silnici II/298 vedoucí z Třebechovic pod Orebem do Krňovic na Hradecku a dál do Býště. Řidiči mohou zaplavenou silnici minout například objížďkou přes Běleč nad Orlicí.

Hladina dolního Labe vystoupala v noci na druhý stupeň povodňové aktivity v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Děčíně. V Ústí nad Labem voda zaplavila část protipovodňové vany, důvodem byla nefunkční klapka. Průjezd Přístavní ulicí na hlavním tahu na Děčín podél Labe tak musel být nejdříve zúžen ze čtyř do dvou pruhů, později silničáři komunikaci zcela uzavřeli. Od časného rána se tvořily dlouhé kolony do centra města, a to ze všech směrů. Komunikaci má ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), mluvčí podniku Jan Rýdl ČTK řekl, že klapku se už podařilo zprovoznit, její nefunkčnost způsobily sedimenty, ale například i hadr, jež mechanismus zacpaly. Po kontrole by se měla silnice znovu otevřít.

V ranních hodinách byla hladina řeky na 545 centimetrů a stále stoupala. Podle prognóz meteorologů se může dostat až na třetí stupeň povodňové aktivity, tedy 600 centimetrů. Město Ústí proto už ve středu po poledni svolalo povodňovou komisi.

Přes šest metrů byla hladina řeky Labe naposledy 29. prosince. V tu dobu byla kvůli vodě neprůjezdná část ulice Přístavní ulice pod Benešovým mostem a zatopeny byly i podzemní garáže u hlavního vlakového nádraží. Na Střekově byla místy zaplavena stezka. Větší škody však voda nenapáchala.

To, že se na silnici pod Benešovým mostem udělala mezi svátky laguna, a řidiči museli inkriminované místo objíždět přes centrum města, zapříčinila nefunkční zpětná klapka. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které vanu vlastní, chce problém s klapkou vyřešit během dnešního dne. (4. ledna) S odstraněním problému má ŘSD pomoci technický potápěč.

ČHMÚ vydal výstrahu před velkou vodou, která platí od čtvrtka 4. ledna do odvolání. „Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny,“ varuje ČHMÚ. Připomíná také možnost vyvracení stromů v podmáčené půdě nebo zatopení silnic a radí sledovat aktuální vývoj situace. „Vyvarujte se koupání, plavání, jízdy lodí a podobně v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupujte a nevjíždějte do proudící vody a zatopených míst. Omezte pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů,“ vypočítávají meteorologové.

Webcamera na Větruši v Ústí nad Labem zachycuje živě i hladinu řeky Labe:

V Děčíně zůstává uzavřená silnice do Dolního Žlebu. Místní, kteří jsou na zaplavenou silnici zvyklí, jsou odkázáni pouze na vlak. Kvůli zvýšené hladině řeky nejezdí ani přívoz. V Křešicích na Litoměřicku přehradili hasiči Blatenský potok, je tak připraven na příval vody ze strany od Labe. V případě nutnosti budou vodu z Blatenského potoka odčerpávát. V příštích dnech zřejmě znovu postaví protipovodňového hrazení, informovala obec na webu.

V Pardubickém kraji je Labe na druhém stupni v Němčicích. Podle státního podniku Povodí Labe by řeka měla v Němčicích kulminovat v noci na pátek a níže po proudu v Přelouči v pátek ráno. Mírně rozvodněné jsou i další toky. Nejnižší první povodňový stupeň platí na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí a na Divoké Orlici v Nekoři. Nad obvyklou úrovní je hladina Labe v Přelouči. Novohradka v Úhřeticích, která ve středu vystoupala na druhý stupeň, se už vrátila do normálu.

Stoupá i hladina Moravy

V Olomouckém kraji platí první stupeň na řece Moravě v Raškově a Moravičanech na Šumpersku, dále platil na říčce Krupá v Habarticích na Šumpersku, na Olešnici v Kokorách na Přerovsku a na Březné v Hoštejně na Šumpersku, kde byl ve středu ráno druhý stupeň.

Morava v Olomouci ve čtvrtek 4. ledna dopoledne začala zaplavovat náplavku, která byla již ve středu večer uzavřena. Podle předpovědního modelu by hladina Moravy na Nových Sadech v pátek 5. ledna dopoledne měla překročit limit pro druhý povodňový stupeň – stav pohotovosti.

Už večer by mohla dosáhnout maxima. Stav ohrožení podle aktuálního modelu zde nehrozí. „Situaci dále bedlivě sledujeme, pracovníci odboru ochrany a další složky jsou v pohotovosti,“ ujistil primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Morava v Olomouci po deštích opět stoupá. Náplavka je uzavřena. Podle modelu hladina překročí 2. stupeň povodňové aktivity, 3. podle aktuální předpovědi by dosáhnout neměla. Na snímku situace ve čtvrtek 4. ledna v 10:00.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Dramatičtější může být během pátku situace v Litovli. Podle vývoje v Moravičanech by zde mohl být dosažen 3. stupeň povodňové aktivity. Předpověď se však za posledních 24 hodin několikrát změnila, ještě ve středu večer se stavem ohrožení pro profil Moravičany nepočítala.

Aktuálně, ve čtvrtek 4. ledna v 10:00 hodin, ukazoval vodočet v Moravičanech 238 centimetrů, což odpovídá prvnímu, tedy nejnižšímu stupni. Stav ohrožení je vyhlášen při dosažení limitu 300 centimetrů. „Musíme tentokrát počítat s tím, že co bylo o Vánocích, bude nyní jinak. Už samotná trojka muže přinést hodně vody. Lesy jsou nasyceny a voda proteče přes Litovel mnohem rychleji,“ poukázal starosta Litovle Viktor Kohout. „Jestli bude hladina v Moravičanech těsně dosahovat trojky, může to odpovídat 340 centimetrům o Vánocích. Ale nechci sýčkovat,“ dodal.

Povodňová komise v Litovli by v případě horšího scénáře okamžitě informovala a varovala občany. „Svatoján máme vyčištěný, což umožnil pokles hladiny v minulých dnech, za což jsme rádi. Uvidíme, jaký bude nakonec vývoj, klíčová bude situace z pátku na sobotu,“ dodal ve čtvrtek dopoledne starosta.

Příznivě by z pohledu povodňové situace měly zafungovat avizované mrazy. Celodenní by měly udeřit v Olomouckém kraji už během víkendu. „Situace by se mohla zlepšit s příchodem mrazivého počasí v závěru tohoto týdne, které jednoznačně přispěje ke snížení průtoků,“ poukázal tajemník povodňové komise města Olomouce Jan Langr.

Počasí by nyní měli pozorně sledovat zejména majitelé nemovitostí, kteří mají suterénní prostory v blízkosti toků, kvůli zvýšené hladině spodní vody. Nadále platí i obezřetnost při pohybu v blízkosti rozvodněných toků.