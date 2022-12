Respekt vůči hlavě státu je na bodu mrazu

Je také přesvědčen, že prezidentský úřad z vnitrostátního i mezinárodního pohledu za éry Václava Klause a Miloše Zemana velmi utrpěl. „Respekt vůči hlavě státu prudce klesl a dnes je na bodu mrazu u drtivé většiny obyvatelstva. Prohospodařili jsme prakticky všechno, co nám po Václavu Havlovi zůstalo. Zbavili jsme se obrovského dědictví, které nám zanechal.“

V krizi nesmějí být bohatí bohatšími, říká kandidát na prezidenta Marek Hilšer

Připomíná, že na počátku 90. let minulého století bylo Československo premiantem Evropy. „Každý rok sem létal americký prezident, my byli dvakrát ročně v Oválné pracovně, anglická královna, dalajláma, papež, všichni si považovali za čest navštívit naši zemi a setkat se s Václavem Havlem. Dnes ovšem nenajdeme osobnost, která by byla pro svět zajímavá. Naše republika nepředstavuje nic srovnatelného s Havlovou dobou,“ tvrdí s tím, že už se nám nikdy nestane, aby nekrolog o prezidentově úmrtí zveřejnily všechny světové deníky na titulní straně.

Slovo jako zbraň

Zamýšlí se i nad poselstvím nové plastiky výtvarníka Jiřího Davida v Lucemburku, jež vizuálně vyjadřuje slavný Havlův výrok o pravdě a lásce, která musí zvítězit nad lží a nenávistí.

„Její podstata je velmi výstižná. Václav Havel byl ztělesněním myšlenky, že slovo dokáže bořit a stavět, že slovo je rozhodující, ne puška. Nikdy nebojoval se zbraní v ruce, jen hovořil a psal. A zástupy za ním rostly, až byly tak obrovské, že porazily režim. Pouhým slovem. V řadě zemí, kam jsme přijeli, to byl sen, protože u nich se revoluční přerody odehrávaly daleko dramatičtěji, kdežto my jsme dokázali změnit totalitní režim v demokratický a dobýt svobodu díky síle Havlových slov.“

